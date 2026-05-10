Nga biên chế thêm tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic

Nga ngày 9/5 đã đưa vào biên chế tàu hộ tống tên lửa Burya thuộc Đề án 22800 lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic, trong bối cảnh một tàu cùng lớp trước đó bị tấn công tại căn cứ hải quân Kaspiysk trên biển Caspi.

Lễ thượng cờ hải quân diễn ra tại Baltiysk, thuộc vùng Kaliningrad. Tàu Burya được đóng tại Nhà máy đóng tàu Pella ở vùng Leningrad. Đây là tàu thứ 8 thuộc lớp Karakurt được biên chế cho Hải quân Nga và là chiếc thứ 4 do Pella bàn giao. Chương trình Đề án 22800 hiện gồm 16 tàu được đóng tại 5 nhà máy khác nhau nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho hải quân Nga. Đây là lớp chiến hạm cỡ nhỏ nhưng sở hữu hỏa lực mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu tác chiến linh hoạt trong môi trường hiện đại.

Các tàu lớp Karakurt được trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình Kalibr, loại vũ khí có tầm bắn hơn 1.500 km và từng được Nga sử dụng trong nhiều chiến dịch tấn công tầm xa. Với lượng giãn nước khoảng 800 tấn, lớp tàu này có khả năng hoạt động tại vùng biển nông và khu vực ven bờ.

Giới phân tích cho rằng chương trình đóng tàu Karakurt thời gian qua gặp nhiều khó khăn do thiếu động cơ diesel M507D-1 do hãng Zvezda sản xuất. Tình trạng chậm cung cấp động cơ khiến nhiều tàu phải neo đậu kéo dài sau khi hạ thủy trước khi hoàn tất thử nghiệm và bàn giao.

Quá trình chế tạo con tàu bắt đầu từ năm 2016 và chính thức hạ thủy vào năm 2018 song đến cuối năm 2022 mới bắt đầu chạy thử trên biển Baltic trước khi hoàn tất các thủ tục biên chế vào tháng 5 năm nay. Trước khi đi vào hoạt động, Burya đã trải qua chu kỳ thử nghiệm nghiêm ngặt cấp nhà máy và cấp nhà nước để kiểm tra toàn diện hệ thống động cơ, khả năng điều khiển và độ chính xác của các loại vũ khí trang bị.

Các chuyên gia nhận định, tiến độ kéo dài phản ánh những thách thức trong năng lực công nghiệp quốc phòng và chuỗi cung ứng của chương trình đóng tàu quân sự Nga hiện nay. Việc bổ sung tàu Burya giúp tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hạm đội Baltic trong bối cảnh thách thức an ninh khu vực ngày càng lớn.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, The defence Blog