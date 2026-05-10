Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nga biên chế thêm tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nga ngày 9/5 đã đưa vào biên chế tàu hộ tống tên lửa Burya thuộc Đề án 22800 lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic, trong bối cảnh một tàu cùng lớp trước đó bị tấn công tại căn cứ hải quân Kaspiysk trên biển Caspi.

Nga biên chế thêm tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic

Nga ngày 9/5 đã đưa vào biên chế tàu hộ tống tên lửa Burya thuộc Đề án 22800 lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic, trong bối cảnh một tàu cùng lớp trước đó bị tấn công tại căn cứ hải quân Kaspiysk trên biển Caspi.

Nga biên chế thêm tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic

Nga biên chế thêm tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic. Ảnh: defence blog

Lễ thượng cờ hải quân diễn ra tại Baltiysk, thuộc vùng Kaliningrad. Tàu Burya được đóng tại Nhà máy đóng tàu Pella ở vùng Leningrad. Đây là tàu thứ 8 thuộc lớp Karakurt được biên chế cho Hải quân Nga và là chiếc thứ 4 do Pella bàn giao. Chương trình Đề án 22800 hiện gồm 16 tàu được đóng tại 5 nhà máy khác nhau nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho hải quân Nga. Đây là lớp chiến hạm cỡ nhỏ nhưng sở hữu hỏa lực mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu tác chiến linh hoạt trong môi trường hiện đại.

Các tàu lớp Karakurt được trang bị hệ thống phóng tên lửa hành trình Kalibr, loại vũ khí có tầm bắn hơn 1.500 km và từng được Nga sử dụng trong nhiều chiến dịch tấn công tầm xa. Với lượng giãn nước khoảng 800 tấn, lớp tàu này có khả năng hoạt động tại vùng biển nông và khu vực ven bờ.

Giới phân tích cho rằng chương trình đóng tàu Karakurt thời gian qua gặp nhiều khó khăn do thiếu động cơ diesel M507D-1 do hãng Zvezda sản xuất. Tình trạng chậm cung cấp động cơ khiến nhiều tàu phải neo đậu kéo dài sau khi hạ thủy trước khi hoàn tất thử nghiệm và bàn giao.

Nga biên chế thêm tàu hộ tống tên lửa lớp Karakurt cho Hạm đội Baltic

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt thuộc Dự án 22800. Ảnh: Tass

Quá trình chế tạo con tàu bắt đầu từ năm 2016 và chính thức hạ thủy vào năm 2018 song đến cuối năm 2022 mới bắt đầu chạy thử trên biển Baltic trước khi hoàn tất các thủ tục biên chế vào tháng 5 năm nay. Trước khi đi vào hoạt động, Burya đã trải qua chu kỳ thử nghiệm nghiêm ngặt cấp nhà máy và cấp nhà nước để kiểm tra toàn diện hệ thống động cơ, khả năng điều khiển và độ chính xác của các loại vũ khí trang bị.

Các chuyên gia nhận định, tiến độ kéo dài phản ánh những thách thức trong năng lực công nghiệp quốc phòng và chuỗi cung ứng của chương trình đóng tàu quân sự Nga hiện nay. Việc bổ sung tàu Burya giúp tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hạm đội Baltic trong bối cảnh thách thức an ninh khu vực ngày càng lớn.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, The defence Blog

Từ khóa:

#Chương trình #Tên lửa hành trình #Hải quân nga #Nhà máy #Động cơ #Căn cứ #Tác chiến

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 10/5 bắt đầu chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi nhậm chức, trong bối cảnh Seoul và Washington đang đối mặt hàng loạt vấn đề quốc phòng nhạy cảm.
Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo mở rộng điều tra vụ công dân Trung Quốc tàng trữ vũ khí, nghi liên quan khủng bố

Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo mở rộng điều tra vụ công dân Trung Quốc tàng trữ vũ khí, nghi liên quan khủng bố

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo cảnh sát và các cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ một công dân Trung Quốc bị phát hiện tàng trữ lượng lớn vũ khí, chất nổ và thiết bị quân sự tại tỉnh Chonburi, trong bối cảnh xuất hiện...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh