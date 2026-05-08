Tin buồn: Đại tá Trần Đình Côn từ trần

Đại tá Trần Đình Côn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ trần vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 07 tháng 5 năm 2026 (tức ngày 21 tháng 3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 98 tuổi.

Ban Lễ tang và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tá Trần Đình Côn, sinh năm 1929, thường trú tại số nhà 101 phố Hoàng Văn Thụ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Cục trưởng Cục A16 - Bộ Công an; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; Huân chương Quân công hạng Hai; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; 02 Huân chương Tự do của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 01 Huy chương Chiến thắng; Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; 01 Huy chương vì sự nghiệp tình báo Việt Nam; 01 Huy chương Vì an ninh Tổ quốc.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được sự quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên của đồng chí, đồng đội; được các y bác sĩ và gia đình vô cùng tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu nên đồng chí đã từ trần vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 07 tháng 5 năm 2026 (tức ngày 21 tháng 3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 98 tuổi.

Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Lễ viếng từ 7 giờ 00 phút đến lúc 13 giờ 00 phút ngày 09/5/2026 (tức ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ); Lễ truy điệu lúc 13 giờ 00 phút ngày 09/5/2026 (tức ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Hỏa táng tại: Đài hoá thân hoàn vũ Phúc Lạc Viên, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. An táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đã chuẩn bị vòng hoa luân phiên; các đoàn đến viếng đồng chí Đại tá Trần Đình Côn chỉ mang dải băng.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!