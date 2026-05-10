Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo mở rộng điều tra vụ công dân Trung Quốc tàng trữ vũ khí, nghi liên quan khủng bố

Ngày 9-5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo cảnh sát và các cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ một công dân Trung Quốc bị phát hiện tàng trữ lượng lớn vũ khí, chất nổ và thiết bị quân sự tại tỉnh Chonburi, trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn liên quan đến âm mưu khủng bố.

Cảnh sát áp giải nghi phạm Sun Mingchen (31 tuổi) tới Tòa án Pattaya. Ảnh: Bangkok Post.

Theo báo The Nation, Thủ tướng Thái Lan cho biết ông đã nhận báo cáo trực tiếp từ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 8-5 tại quận Sattahip, tỉnh Chonburi. Chiếc sedan do một người đàn ông Trung Quốc điều khiển bị lật, qua đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều vũ khí và chất nổ trên xe. Nhà lãnh đạo Thái Lan yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ mạng lưới liên quan, động cơ của nghi phạm cũng như nguy cơ đe dọa an ninh đối với nước này.

Nghi phạm được xác định là Sun Mingchen, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Người này bị bắt giữ và truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng, gồm tàng trữ súng, đạn dược và chất nổ trái phép, mang vũ khí nơi công cộng và sở hữu thiết bị quân sự không được phép.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát khám xét chiếc xe bị lật và phát hiện nhiều vũ khí. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của nghi phạm tại quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi, lực lượng chức năng thu giữ thêm hai khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đã nạp đạn, bốn khối chất nổ C4, bốn quả lựu đạn chống bộ binh cùng nhiều thiết bị nổ tự chế.

Một số vũ khí cấp độ quân sự được phát hiện tại nhà của người đàn ông Trung Quốc ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Đáng chú ý, cảnh sát cho biết họ phát hiện hai thiết bị nổ được giấu trong áo chống đạn với cấu tạo tương tự bom tự sát. Trong điện thoại của nghi phạm còn có các nội dung tìm kiếm liên quan đến sức công phá của thuốc nổ C4, phương thức phá hoại các địa điểm trọng yếu và nhiều đoạn video ghi lại cảnh sử dụng vũ khí.

Các dữ liệu này khiến giới chức Thái Lan lo ngại nghi phạm có thể liên quan đến kế hoạch tấn công bạo lực hoặc hoạt động khủng bố.

Chỉ huy cảnh sát tỉnh Chonburi cho biết, Sun Mingchen khai bản thân mắc chứng trầm cảm và từng có ý định thực hiện vụ đánh bom tự sát bằng số vũ khí nói trên. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết các chuyên gia tâm thần sẽ tiếp tục đánh giá để xác minh lời khai này.

Hiện cuộc điều tra đang được mở rộng nhằm làm rõ liệu nghi phạm hành động đơn lẻ hay có liên hệ với đường dây buôn bán vũ khí hoặc tổ chức cực đoan nào khác.

Thu Uyên

Nguồn: The Nation, Bangkok Post.