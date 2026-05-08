Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên lực lượng thi công công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực

Ngày 8/5, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 Công binh đang thực hiện nhiệm vụ thi công công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Mường Lát.

Qua kiểm tra thực tế tại công trình, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 Công binh trong quá trình thi công tại địa bàn vùng cao, điều kiện thời tiết và sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bố trí lực lượng, phương tiện hợp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tốt các yêu cầu về mặt kỹ thuật, chất lượng công trình, phấn đấu đạt và vượt tiến độ đề ra. Quá trình thi công thực hiện nhiệm vụ cần bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Chỉ huy đơn vị phải thường xuyên quan tâm, động viên, quản lý, nắm chắc tình tình tư tưởng, kỷ luật; bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)