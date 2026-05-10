Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​Iran sẽ sớm phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông kỳ vọng Mỹ sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran đối với đề xuất mới nhất của Washington nhằm chấm dứt các hành động giao tranh. Tuy nhiên, triển vọng về các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn chưa rõ ràng.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với truyền hình Pháp ngày 9/5, ông Trump cho biết phía Iran rất mong muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ, đồng thời nói thêm: “Chúng ta sẽ sớm biết thôi.” Trước đó, ông Trump nói rằng ông dự kiến sẽ nhận được thư phản hồi từ Iran trước tối 9/5. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 9/5 tuyên bố: “Chúng tôi đang tiến hành công việc của mình và không quan tâm đến các thời hạn hay tối hậu thư.”

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 9/5 thông báo lực lượng nước này đã tấn công và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các tàu ra vào các cảng của Iran. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân nước này đã đáp trả hành động mà họ gọi là thù địch.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng hoạt động phong tỏa đường biển khiến Iran thiệt hại khoảng 500 triệu USD mỗi ngày và có thể buộc Tehran sớm phải đình chỉ hoạt động sản xuất dầu thô.

Tuy nhiên, một cơ quan truyền thông Mỹ dẫn đánh giá của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định Iran có thể duy trì khả năng chống chịu trước lệnh phong tỏa trong ít nhất từ ba đến bốn tháng.

Ảnh vệ tinh cho thấy dầu tràn ngoài khơi đảo Kharg của Iran. Ảnh: Haberler.

Trong khi đó, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ ngày 9/5 đưa tin đã phát hiện một vệt dầu loang quy mô lớn ngoài khơi đảo Kharg của Iran, căn cứ xuất khẩu dầu lớn nhất của nước này.

Hãng tin AP cho biết, phân tích hình ảnh vệ tinh của một chuyên gia cho thấy khoảng 80.000 thùng dầu đã bị rò rỉ tính đến ngày 9/5. Báo cáo nêu rõ hiện chưa xác định được sự cố tràn dầu xuất phát từ trục trặc kỹ thuật, một cuộc không kích hay nguyên nhân khác. Chuyên gia này nhận định, các nỗ lực khắc phục sự cố khó có thể được triển khai do khu vực này đang là vùng giao tranh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiệt hại môi trường trên diện rộng.

Thanh Vân

Nguồn NHK.