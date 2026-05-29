Thủ tướng Canada kêu gọi xây dựng quan hệ đối tác mới với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney mới đây kêu gọi xây dựng một khuôn khổ hợp tác mới với Mỹ, cho rằng hai nước cần tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực chiến lược nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của kinh tế toàn cầu, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực Bắc Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York ngày 28/5. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York ngày 28/5, trước thềm đợt rà soát bắt buộc Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, ông Carney nhấn mạnh Canada mong muốn thiết lập một “quan hệ đối tác thực chất” với Mỹ trong các lĩnh vực như năng lượng, ô tô, nhôm và khoáng sản chiến lược.

Nhà lãnh đạo Canada cho biết Ottawa đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thị trường và tăng cường tính tự chủ kinh tế thông qua việc mở rộng quan hệ thương mại với nhiều đối tác trên thế giới. Tuy nhiên, ông khẳng định quan hệ kinh tế với Mỹ vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Canada.

Theo ông Carney, Canada hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ, với giá trị nhập khẩu hàng hóa vượt tổng mức nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản và Đức cộng lại. Ông cũng nhấn mạnh Canada là nguồn cung chủ chốt đối với nhiều mặt hàng chiến lược của Mỹ, bao gồm khí đốt tự nhiên, điện năng, dầu thô và các loại khoáng sản quan trọng phục vụ công nghiệp, quốc phòng và phát triển công nghệ.

Thủ tướng Canada cho rằng việc hai nước duy trì chuỗi cung ứng tích hợp, đặc biệt trong các ngành ô tô, năng lượng và khoáng sản, sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của Bắc Mỹ trước các thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Canada hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại nhà Trắng. Ảnh: ABC News.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Ottawa - Washington thời gian qua chịu tác động từ các tranh chấp thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ. Trước đó, ông Carney từng nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm phụ thuộc kinh tế vào thị trường Mỹ và đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Canada sang các thị trường khác trong vòng 10 năm tới.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Canada khẳng định những lợi ích và giá trị chung đã giúp hai nước luôn vượt qua các bất đồng trong quá khứ. Ông bày tỏ tin tưởng Canada và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn tới, nhất là khi hai nền kinh tế ngày càng gắn kết trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Thanh Giang