Thủ tướng Canada phản bác tuyên bố của Tổng thống Donal Trump cho rằng “Canada tồn tại nhờ vào Mỹ”

Ngày 22/1, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada phát triển thịnh vượng không phải nhờ vào Mỹ, trong phản ứng mạnh mẽ trước phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada phát triển thịnh vượng không phải nhờ vào Mỹ. Ảnh: Agencies.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc tại thành phố Quebec, Thủ tướng Canada Mark Carney đã trực tiếp bác bỏ quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người một ngày trước đó cho rằng “Canada tồn tại nhờ vào nước Mỹ”. Nhấn mạnh mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước láng giềng, ông Carney khẳng định hợp tác Canada - Mỹ có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh và giao lưu xã hội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Canada không phụ thuộc vào Mỹ để tồn tại hay phát triển.

Thủ tướng Carney tuyên bố: “Canada không tồn tại nhờ vào Mỹ. Canada thịnh vượng vì chúng tôi là người Canada”.

Nhà lãnh đạo Canada cũng nhấn mạnh chủ quyền quốc gia, khẳng định Canada là “chủ nhân trên chính ngôi nhà của mình” và tương lai đất nước được quyết định bởi người dân Canada, không phải bởi bất kỳ quốc gia nào khác.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngôn từ giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Trước đó, Thủ tướng Carney đã thu hút sự chú ý quốc tế khi cảnh báo về xu hướng suy yếu của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng trung bình tăng cường hợp tác để bảo vệ lợi ích và vị thế của mình trong môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả bằng những phát biểu thẳng thắn quen thuộc, cho rằng Canada “nhận được rất nhiều lợi ích” từ Mỹ và “nên biết ơn”, đồng thời nhấn mạnh Canada tồn tại nhờ vào nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Được biết, những phát biểu của Tổng thống Trump đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh trong dư luận Canada, qua đó làm gia tăng sự ủng hộ trong nước dành cho Thủ tướng Mark Carney. Nhiều người dân Canada coi tuyên bố của ông Carney là sự khẳng định cần thiết về tinh thần tự chủ và bản sắc quốc gia.

Các nhà phân tích cho rằng, phản ứng của Thủ tướng Carney không chỉ mang ý nghĩa đối nội, mà còn phản ánh định hướng chiến lược dài hạn của Ottawa trong việc đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giảm sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ và mở rộng hợp tác với các đối tác khác trên thế giới. Trên bình diện quốc tế, phát biểu của Thủ tướng Canada đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, làm nổi bật vai trò ngày càng rõ nét của các quốc gia có ảnh hưởng trung bình trong việc định hình trật tự toàn cầu đang chuyển động nhanh chóng.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, China Daily.