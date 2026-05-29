Anh, Ba Lan ký hiệp ước tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Anh và Ba Lan vừa ký Hiệp ước Northolt nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh củng cố năng lực phòng thủ trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng từ Nga. Thỏa thuận được ký tại London giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Anh và Ba Lan vừa ký Hiệp ước Northolt nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh củng cố năng lực phòng thủ trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng từ Nga. Thỏa thuận được ký tại London giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ký hiệp ước an ninh, ngày 28/5 Ảnh: Euronews

Theo nội dung hiệp ước, hai bên nhất trí mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực quốc phòng, chính sách đối ngoại, an ninh biên giới, an ninh năng lượng và tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa hỗn hợp. Văn kiện cũng khẳng định Nga là thách thức an ninh dài hạn lớn nhất đối với khu vực Euro-Atlantic, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của NATO trong cấu trúc an ninh châu Âu.

Phát biểu sau lễ ký ngày 28/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng, thỏa thuận đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ an ninh song phương, trong bối cảnh châu Âu đối mặt môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định hiệp ước sẽ góp phần tăng cường năng lực răn đe và bảo vệ an ninh của Ba Lan, Anh cũng như toàn châu Âu.

Các binh sĩ đến từ Ba Lan (trái) và Anh (phải) đứng trước xe tăng chuẩn bị đón tiếp Thủ tướng Ba Lan và Anh tại Lữ đoàn Thiết giáp Warsaw ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: AFP

Một nội dung đáng chú ý của hiệp ước là tăng cường hợp tác quốc phòng và ứng phó các thách thức an ninh mới. Anh và Ba Lan dự kiến phối hợp phát triển hệ thống phòng không thế hệ mới, mở rộng tập trận chung và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chống thiết bị bay không người lái, tác chiến điện tử. Hai bên cũng cam kết đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp như tấn công mạng, gián điệp.

Ngoài hợp tác quân sự, London và Warsaw sẽ xây dựng kế hoạch hành động chung về di cư và an ninh biên giới nhằm đấu tranh với các mạng lưới buôn người và tội phạm có tổ chức.

Giới quan sát nhận định, Hiệp ước Northolt phản ánh xu hướng các nước châu Âu tăng cường hợp tác quốc phòng song phương song song với NATO trong bối cảnh lo ngại an ninh tại sườn phía Đông châu Âu gia tăng sau xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, nhiều nội dung của thỏa thuận vẫn mang tính định hướng và chưa có cam kết cụ thể về triển khai lực lượng hay bảo đảm an ninh.

