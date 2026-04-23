Canada không chấp nhận Mỹ đơn phương áp đặt điều kiện trong rà soát USMCA

Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Canada sẽ không chấp nhận để Mỹ đơn phương áp đặt các điều kiện trong quá trình rà soát Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Thủ tướng Canada, Mark Carney. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 22/4, ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng và hướng tới kết quả cùng có lợi. Theo kế hoạch, ba nước gồm Canada, Mỹ và Mexico dự kiến hoàn tất quá trình rà soát hiệp định trước ngày 1/7. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp trở ngại do căng thẳng thương mại gia tăng giữa Ottawa và Washington, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu chủ chốt từ Canada vào năm ngoái.

Thủ tướng Carney cho rằng các biện pháp thuế quan đã buộc Canada phải xem xét giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại của nước này. Ông Carney cũng lưu ý rằng quá trình đàm phán có thể kéo dài hơn dự kiến do còn nhiều khác biệt cần giải quyết.

Về phía Mỹ, Đại diện Thương mại Jamieson Greer cho biết Washington mong muốn mở rộng các quy định về xuất xứ hàng hóa – yếu tố quyết định việc miễn thuế khi xuất khẩu sang Mỹ. Ông cảnh báo nếu không đạt được đồng thuận, Mỹ có thể xem xét áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới khác nhằm bảo vệ lợi ích thương mại.

Kết quả rà soát USMCA sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan hệ thương mại Bắc Mỹ trong thời gian tới. Ảnh: Reuters

Một số ý kiến từ phía Canada cũng cho rằng, Mỹ đang tìm kiếm nhiều nhượng bộ trước khi bước vào đàm phán chính thức. Trong khi đó, Mexico đã tiến hành hai vòng làm việc với Mỹ và dự kiến khởi động vòng đàm phán chính thức vào tháng tới. Giới chức Canada khẳng định các kênh liên lạc với Mỹ vẫn được duy trì ở nhiều cấp độ. Ottawa cũng đã triển khai các biện pháp đáp trả thuế quan, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Các chuyên gia nhận định, dù còn nhiều bất đồng, khả năng đổ vỡ hoàn toàn của USMCA là thấp. Tuy vậy, kết quả rà soát sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quan hệ thương mại Bắc Mỹ trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters