Seoul kiên định thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định Seoul sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, dù hiện chưa ghi nhận tín hiệu rõ ràng từ phía Triều Tiên. Thông điệp này đã được chuyển tải tới Triều Tiên thông qua Singapore.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên. Ảnh: MK

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nhằm hướng tới mục tiêu hòa bình và chung sống ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Cho Hyun, thông điệp này đã được Hàn Quốc chuyển tới Bình Nhưỡng thông qua Singapore, sau các cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan và giới chức Triều Tiên trong chuyến thăm gần đây tới Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, Seoul vẫn kỳ vọng Bình Nhưỡng “sẽ từng bước phản hồi” các nỗ lực giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình trong khu vực.

Ông Cho Hyun cho biết lập trường của Hàn Quốc là kiên định thúc đẩy đối thoại, đồng thời duy trì các kênh liên lạc gián tiếp để truyền tải thông điệp hòa dịu, trong bối cảnh quan hệ liên Triều vẫn trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Liên quan khả năng nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận định khả năng này “vẫn luôn để ngỏ”, tùy thuộc vào điều kiện và đề xuất từ phía Washington và Bình Nhưỡng. Ông cho rằng hiện vấn đề Triều Tiên chưa nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu của Mỹ do nhiều thách thức quốc tế khác.

Trong khi đó, theo đánh giá của Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, Triều Tiên hiện chưa thể hiện dấu hiệu sẵn sàng mở rộng các kênh đối thoại với Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Thay vào đó, Bình Nhưỡng được cho là đang tập trung củng cố năng lực tự cường và tăng cường khả năng răn đe quân sự.

Bích Hồng