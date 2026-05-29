Mỹ sẽ triển khai tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia tới Thái Bình Dương

Tạp chí quân sự Army Recognition mới đây cho biết, Hải quân Mỹ dự kiến triển khai 8 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia tới căn cứ hải quân Kitsap-Bangor, bang Washington vào đầu những năm 2030.

Động thái này nhằm tăng cường hiện diện chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và các nước đang tiếp tục hiện đại hóa năng lực quốc phòng.

Theo các tài liệu từ Lầu Năm Góc, tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia được thiết kế để thay thế hoàn toàn đội tàu ngầm lớp Ohio đã lỗi thời. Nhiều chuyên gia coi đây sẽ là xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân Mỹ trong nhiều thập niên tới.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia đầu tiên dự kiến được triển khai tới căn cứ hải quân Kitsap-Bangor vào năm 2032, sau khi các hạng mục hiện đại hóa quy mô lớn bắt đầu từ năm 2027 hoàn tất.

Tàu ngầm này do tập đoàn General Dynamics Electric Boat và HII Newport News Shipbuilding chế tạo, thuộc chương trình mua sắm ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ hiện nay với tổng kinh phí đóng tàu dự kiến vượt quá 130 tỷ USD. Với chiều dài khoảng 170 mét và lượng giãn nước khi lặn hơn 20.800 tấn, đây sẽ là loại tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Mỗi tàu có thể mang 16 tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến lược tấn công mục tiêu liên lục địa với độ chính xác và khả năng sống sót cao. Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia được thiết kế đặc biệt để duy trì khả năng “ẩn mình” trong môi trường dưới nước ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ bởi các hệ thống chống ngầm tiên tiến.

Tàu sử dụng lò phản ứng hạt nhân hoạt động trọn vòng đời, không cần tiếp nhiên liệu giữa vòng đời khai thác, giúp tăng đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu trong suốt thời gian phục vụ. Điều này giúp gia tăng tỷ lệ tàu sẵn sàng thực hiện tuần tra răn đe, đồng thời giảm thời gian bảo dưỡng dài hạn.

Thanh Giang