Tối 29 và 30/5: Lần đầu tiên Thanh Hóa trình diễn quân nhạc, diễu hành đường phố quy mô lớn

Những giai điệu quân nhạc hào hùng, những bước diễu hành đầy khí thế cùng không gian nghệ thuật đường phố sôi động sẽ lần đầu tiên khuấy động phố biển và trung tâm đô thị xứ Thanh trong chương trình biểu diễn đặc biệt diễn ra vào tối 29 và 30/5/2026.

Theo đó, vào 20h00 tối thứ Sáu, ngày 29/5, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và 20h00 tối thứ Bảy, ngày 30/5, tại Quảng trường biển Sầm Sơn sẽ diễn ra chương trình biểu diễn quân nhạc, nhạc kèn và diễu hành đường phố quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân với những tiết mục quân nhạc đặc sắc, đội hình diễu hành chuyên nghiệp, kết hợp cùng các màn trình diễn nghệ thuật hiện đại, trẻ trung và sôi động đến từ Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn.

Không chỉ mang đến bầu không khí lễ hội rực rỡ, chương trình còn hứa hẹn tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật mới mẻ giữa lòng đô thị và phố biển Thanh Hóa, phục vụ đông đảo Nhân dân và du khách trong dịp cao điểm du lịch hè.

Đây được xem là một trong những chương trình nghệ thuật đường phố quy mô lớn, đặc sắc và hấp dẫn đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Tuyết Hạnh