Thủ tướng Canada: Mối quan hệ với Mỹ từng là thế mạnh nay đã trở thành điểm yếu

Trong một thông điệp video gửi tới quốc dân ngày 19/4, Thủ tướng Canada Mark Carney thẳng thắn nhận định, mối quan hệ với Hoa Kỳ mặc dù trước đây từng được coi là một thế mạnh, nhưng giờ đây nó đã trở thành điểm yếu của và đã đến lúc Canada cần giành lại quyền kiểm soát tương lai của chính mình.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 10-2025. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bằng việc tôn vinh các anh hùng chống xâm lược Mỹ trong lịch sử, nhà lãnh đạo Canada khẳng định sẽ giành lại quyền kiểm soát tương lai và chủ quyền quốc gia trước những áp lực thuế quan và đe dọa sáp nhập từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Xuất hiện trong đoạn video với mô hình nhỏ của Tướng Isaac Brock trên tay, vị anh hùng đã tử trận khi bảo vệ Canada khỏi cuộc xâm lược của Mỹ năm 1812, Thủ tướng Mark Carney đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tự cường. Ông nhấn mạnh rằng Canada không thể tiếp tục đặt cược tương lai vào hy vọng rằng những biến động từ quốc gia láng giềng sẽ tự hồi kết.

Ông Carney khẳng định : “Tình hình hiện nay có vẻ đặc biệt, nhưng chúng ta đã từng đối mặt với những mối đe dọa tương tự trước đây”. Ông Carney nói, nhắc đến Brock và một số nhân vật lịch sử Canada khác, bao gồm cả tù trưởng Tecumseh, người đã thống nhất các bộ lạc bản địa trên khắp vùng Ngũ Đại Hồ để chống lại sự bành trướng của Hoa Kỳ vào năm 1812.

Hình ảnh chụp Thủ tướng Canada Mark Carney trong bài phát biểu được cung cấp vào ngày 19 tháng 4 năm 2026. Ảnh: City news

Tuyên bố này gây chú ý vì được đưa ra chỉ một tuần sau khi ông Carney giành được đa số ghế tại Quốc hội, một chiến thắng mà ông tin rằng sẽ tạo ra vị thế vững chắc để Canada đối phó với cuộc chiến thương mại từ phía Washington. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đã chỉ trích Canada là một đối tác thương mại khó tính.

Canada, quốc gia xuất khẩu gần 70% sản lượng sang Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ xem xét lại hiệp định thương mại tự do ba bên Mỹ-Mexico-Canada trong năm nay. Các quan chức Mỹ đã gợi ý rằng họ muốn có những thay đổi lớn đối với hiệp định này.

Hiện nay, Canada đang đứng trước áp lực lớn khi 70% sản lượng xuất khẩu phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump không chỉ áp thuế nặng nề lên thép, nhôm và ô tô mà còn liên tục đưa ra những phát ngôn gây sốc về việc sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Thủ tướng Carney cam kết sẽ thường xuyên có các bài phát biểu trực tiếp để cập nhật cho người dân về lộ trình bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy nền kinh tế độc lập.

Kết thúc thông điệp, nhà lãnh đạo Canada khẳng định đanh thép: “Đây là đất nước của chúng ta, đây là tương lai của chúng ta, chúng ta sẽ giành lại quyền kiểm soát”.

Nhật Lệ

Nguồn: Citynews, Reuters