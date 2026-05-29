UAV lao vào khu dân cư ở Romania, nguy cơ gia tăng căng thẳng sườn đông NATO

Bộ Quốc phòng Romania ngày 29/5 cho biết một máy bay không người lái (UAV) đã lao vào một khu chung cư tại thành phố Galati, miền Đông Romania, gần biên giới Ukraine, khiến hai người bị thương và buộc khoảng 70 cư dân phải sơ tán. Romania cho rằng chiếc UAV này có nguồn gốc từ Nga.

Tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Galati, Romania, ngày 29 tháng 5 năm 2026. Ảnh: RT.

Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực, một máy bay không người lái mang chất nổ đã đâm vào tầng 10 của tòa nhà, gây ra hỏa hoạn. Khoảng 70 cư dân đã được sơ tán. Người phát ngôn của lực lượng cứu hộ Galati, cho biết hai người đã phải nhập viện với các vết thương nhẹ, trong khi hai người khác được điều trị do hoảng loạn. Lính cứu hỏa, cảnh sát và đội rà phá bom mìn đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại thời điểm vụ tấn công xảy ra. Sau đó, Bộ Quốc phòng Romania ra tuyên bố khẳng định máy bay không người lái này xuất phát từ Nga và tham gia các cuộc tấn công tại Ukraine.

Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái tấn công khu vực đông dân cư ở Romania và gây thương tích cho dân thường, và có khả năng làm gia tăng căng thẳng ở sườn phía đông của NATO vào thời điểm các đồng minh của Ukraine đang lo ngại chiến tranh lan sang biên giới của họ. Trước đó, đài truyền hình nhà nước TVR tối ngày 28/5 dẫn lời chính quyền địa phương đưa tin, trong một vụ việc riêng biệt, một máy bay không người lái không mang theo chất nổ cũng đã được tìm thấy ở khu vực Basesti thuộc hạt Maramures ở tây bắc Romania và khu vực này đã được phong tỏa.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều động hai máy bay chiến đấu F-16 để giám sát cuộc tấn công. Ảnh: g4media.

Ngày 29/5, Bộ Quốc phòng Romania cho biết họ đã điều động hai máy bay chiến đấu F-16 và một trực thăng quân sự để giám sát cuộc tấn công, đồng thời cho biết thêm các phi công được phép bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào. Người dân ở các huyện biên giới Braila, Galati và Tulcea đã được cảnh báo nên tìm nơi trú ẩn. Luật pháp Romania cho phép bắn hạ máy bay không người lái trong thời bình nếu tính mạng hoặc tài sản bị đe dọa, nhưng nước này vẫn chưa thực hiện điều đó.

Romania, một thành viên của cả NATO và Liên minh châu Âu, có chung đường biên giới trên bộ dài 650 km với Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania cho biết máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận nước này 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Kyiv bên kia sông Danube. Moscow bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng không có bằng chứng xác thực cho thấy các máy bay không người lái đó là của Nga.

Trong khi đó, một số UAV bị nghi của Ukraine gần đây cũng được cho là đã bay lạc vào không phận các nước Baltic. Ngày 7/5, một UAV đã làm hư hại bốn bồn chứa dầu trống ở miền Đông Latvia gần biên giới Nga. Moscow cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga - cáo buộc mà các thành viên NATO này đã phủ nhận.

Thanh Vân