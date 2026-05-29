Ngoại trưởng Mỹ gặp lãnh đạo Pakistan, thúc đẩy đối thoại liên quan Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Washington, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ - Iran đang gia tăng thông qua vai trò trung gian của Islamabad.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar nhằm thúc đẩy đối thoại liên quan đến Iran. Ảnh chụp màn hình.

Theo lịch làm việc do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington D.C., với thời điểm bắt đầu được ấn định vào 10 giờ sáng 29/5 theo giờ địa phương.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Pakistan được cho là đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy kênh đối thoại giữa Mỹ và Iran. Trong thời gian gần đây, một số quan chức cấp cao của Pakistan cũng đã có các chuyến thăm tới Tehran nhằm tăng cường trao đổi và tìm kiếm cơ chế giảm căng thẳng.

Giới quan sát cho rằng cuộc gặp giữa ông Rubio và ông Ishaq Dar có thể tập trung vào các vấn đề liên quan tới ổn định khu vực, an ninh hàng hải và các kênh ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Tuy nhiên, tiến trình này đang vấp phải sức ép chính trị đáng kể trong nội bộ đảng Cộng hòa, khi một số nghị sĩ và nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ cảnh báo về nguy cơ nhượng bộ quá mức đối với Tehran. Một số ý kiến cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần đảm bảo không làm suy yếu mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trước đó, ông Trump khẳng định ông “không vội vàng” đạt thỏa thuận và chỉ chấp nhận một kết quả “có lợi thực chất” cho Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định cuối cùng sẽ do ông trực tiếp phê chuẩn.

Giới phân tích nhận định Washington đang cố gắng cân bằng giữa việc giảm căng thẳng khu vực và kiểm soát rủi ro chính trị trong nước, trong khi Tehran được cho là vẫn giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân và yêu cầu nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt.

Diễn biến đồng thời cho thấy Mỹ đang triển khai chiến lược ngoại giao đa tầng: vừa duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua các đối tác khu vực như Pakistan, vừa thúc đẩy các cuộc thảo luận chính sách ở cấp cao với mục tiêu xây dựng một khuôn khổ đàm phán rộng hơn trong thời gian tới.

Bích Hồng