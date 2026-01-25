Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% với Canada vì thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/1 tuyên bố sẽ áp mức thuế lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada nhập khẩu vào Mỹ nếu Ottawa tiến hành một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo động thái này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada. Ảnh: ABC News.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng, Trung Quốc sẽ tìm cách lợi dụng Canada để né tránh các hàng rào thuế quan của Mỹ. Ông cảnh báo rằng, nếu Canada trở thành “điểm trung chuyển” cho hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ, Washington sẽ lập tức đáp trả bằng các biện pháp thuế quan cứng rắn. Ông Trump cho biết: “Nếu Canada đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ phải chịu mức thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ”, đồng thời cho rằng Trung Quốc có thể “tàn phá hoàn toàn” nền kinh tế và cấu trúc xã hội của Canada.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney gần đây có chuyến thăm Trung Quốc nhằm hạ nhiệt quan hệ song phương và giải quyết một số vấn đề thương mại, trong đó Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada sau Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada–Mỹ Dominic LeBlanc khẳng định Ottawa không theo đuổi một hiệp định thương mại tự do với Bắc Kinh, mà chỉ tìm cách tháo gỡ một số vướng mắc liên quan thuế quan.

Mỹ áp thuế hàng hóa với Canada. Ảnh: Reuters.

Trước lời đe dọa từ Washington, Thủ tướng Mark Carney không trực tiếp đề cập đến Mỹ nhưng đã kêu gọi người dân Canada “mua hàng Canada” và “xây dựng tại Canada” nhằm đối phó với những rủi ro kinh tế từ bên ngoài. Ông nhấn mạnh, Canada cần tập trung vào những yếu tố mà nước này có thể kiểm soát để bảo vệ nền kinh tế trong nước.

Căng thẳng Mỹ - Canada leo thang trong những ngày gần đây, không chỉ xoay quanh vấn đề thương mại mà còn liên quan đến bất đồng về Greenland và trật tự toàn cầu. Trước đó, Thủ tướng Carney đã công khai chỉ trích các động thái của Tổng thống Trump liên quan Greenland và cho rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang suy yếu, kêu gọi các “cường quốc tầm trung” hợp tác chặt chẽ hơn để tránh bị chi phối bởi các nước lớn.

Nếu được thực thi, mức thuế 100% mà Tổng thống Trump đe dọa áp đặt sẽ giáng đòn nặng nề vào nhiều ngành công nghiệp chủ chốt của Canada, bao gồm kim loại, ô tô và máy móc, trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương vốn đã chịu nhiều sức ép từ các chính sách bảo hộ của Washington.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.