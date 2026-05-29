NATO lập khu vực chỉ huy thứ hai tại Baltic, tăng cường phòng thủ sườn Đông

Đức, Hà Lan và Estonia vừa xác nhận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông bằng việc giao cho Quân đoàn Đức - Hà Lan đảm nhận vai trò chỉ huy lực lượng đồng minh tại Estonia và Latvia từ giữa năm 2026, trong bối cảnh liên minh ngày càng lo ngại về tình hình an ninh khu vực Baltic sau xung đột Nga - Ukraine.

Một phù hiệu trên đồng phục của một thành viên thuộc Quân đoàn 1 Đức - Hà Lan tại Muenster, Đức, ngày 25 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Đức, Hà Lan và Bộ Quốc phòng Estonia, Quân đoàn Đức - Hà Lan (1GNC) sẽ trở thành sở chỉ huy chiến thuật phụ trách lực lượng NATO tại Estonia và Latvia. Hiện nay, toàn bộ lực lượng NATO đồn trú tại các nước Baltic và miền Bắc Ba Lan đều trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân đoàn Đa quốc gia Đông Bắc đặt tại Szczecin, Ba Lan. Việc thiết lập khu vực chỉ huy thứ hai có thể cho phép liên minh triển khai thêm binh sĩ tới vùng Baltic - khu vực được xem là có nguy cơ cao nhất trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga – điều mà Điện Kremlin luôn bác bỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng: “Việc tích hợp Quân đoàn Đức - Hà Lan vào các kế hoạch phòng thủ của NATO cho thấy cả hai quốc gia đang đảm nhận thêm trách nhiệm đối với an ninh châu Âu” đồng thời cho biết quân đoàn này bao gồm 16 quốc gia.

Sức ép buộc châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ ngày càng gia tăng sau những chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cáo buộc châu Âu chưa đóng góp tương xứng cho năng lực quân sự của khối.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho rằng quyết định của Đức và Hà Lan “trực tiếp tăng cường an ninh” cho Estonia và Latvia. Ông nhấn mạnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cùng các hoạt động quân sự gia tăng gần biên giới NATO đã buộc liên minh phải điều chỉnh thế trận phòng thủ.

Quân đoàn Đức - Hà Lan được thành lập năm 1995 và đặt trụ sở tại thành phố Münster, Đức. Quyền chỉ huy quân đoàn được luân phiên giữa Đức và Hà Lan, hiện có 16 quốc gia thành viên NATO tham gia đóng góp lực lượng. Khi hoạt động đầy đủ, quân đoàn có thể chỉ huy khoảng 40.000-60.000 binh sĩ, với nhiệm vụ tổ chức diễn tập, chuẩn bị phòng thủ và triển khai tác chiến khi cần thiết.

Quân đoàn Đức - Hà Lan trước đây từng chỉ huy nhiều chiến dịch quản lý khủng hoảng và gìn giữ hòa bình. Quân đoàn này từng hoạt động tại Afghanistan vào các năm 2003, 2009 và 2013 trong khuôn khổ Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu. Giai đoạn 2005-2024, quân đoàn đã bảy lần đảm nhận trạng thái sẵn sàng chiến đấu một năm trong khuôn khổ Lực lượng Phản ứng NATO. Việc có thêm một quân đoàn phụ trách phòng thủ Baltic sẽ cho phép NATO tăng cường lực lượng “với quy mô lớn và tốc độ nhanh”.

Thanh Vân