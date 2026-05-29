Đàm phán Mỹ - Iran tiến triển, chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh và đồng loạt lập đỉnh mới trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt sau các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai nước. Tâm lý lạc quan cũng kéo giá dầu thế giới hạ nhiệt, qua đó hỗ trợ nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng của thị trường.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Mỹ ngày 27/5/2026. Ảnh: Reuters

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/5 theo giờ Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 24,69 điểm, tương đương 0,05%, lên 50.668,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 7.563,67 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,91%, đạt 26.917,47 điểm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cả ba chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Đà tăng của thị trường diễn ra sau khi hãng tin Axios cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt xung đột và đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn cuối cùng. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, văn bản thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất.

Giá dầu giảm nhẹ do đàm phán Mỹ - Iran tiến triển. Ảnh: Reuters

Thông tin tích cực về đàm phán đã góp phần kéo giá dầu giảm nhẹ. Dầu Brent chốt phiên ở mức 93,71 USD/thùng, giảm 0,6%, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng nhẹ 0,3% lên 88,90 USD/thùng sau khi biến động trong phiên.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường, trong đó Snowflake tăng gần 36% sau khi nâng dự báo doanh thu và công bố thỏa thuận dài hạn mới với Amazon Web Services (AWS). Nhiều cổ phiếu công nghệ và bán dẫn khác cũng tăng mạnh như Palantir, Super Micro Computer, AMD và Qualcomm.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,45%.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn theo dõi sát các tín hiệu lạm phát tại Mỹ sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 tăng 3,8%, mức cao nhất trong khoảng ba năm, chủ yếu do tác động kéo dài của giá năng lượng tăng cao trước đó.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun