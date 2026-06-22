Thủ lĩnh Hezbollah phản đối mọi sự hiện diện quân sự của Israel tại Lebanon

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem, ngày 21/6 tuyên bố mọi sự hiện diện quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon đều không thể chấp nhận được, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Lebanon là “lực lượng duy nhất có thẩm quyền bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem, ngày 21/6 tuyên bố mọi sự hiện diện quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon đều không thể chấp nhận được. Ảnh: Yemenextra.

Phát biểu trong bài diễn văn được truyền hình trên kênh al-Manar của Lebanon, ông Qassem nói: “Không có chỗ cho các vùng an ninh hay các vị trí quân sự của Israel bên trong lãnh thổ Lebanon”. Ông cáo buộc Israel đang tìm cách diễn giải lại thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11/2024 bằng việc duy trì quyền tự do tiến hành các hoạt động quân sự bên trong Lebanon, trong khi lại yêu cầu Hezbollah phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận.

Theo ông Qassem, bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải dựa trên việc Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công, rút toàn bộ lực lượng khỏi Lebanon và triển khai quân đội Lebanon ở khu vực phía Nam sông Litani. Ông khẳng định Hezbollah vẫn cam kết thực hiện bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn toàn diện nào, song sẽ không chấp nhận việc Israel tiếp tục “vi phạm” thỏa thuận.

Ông Qassem cũng cho rằng Mỹ có thể buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nếu Washington lựa chọn làm như vậy, đồng thời cho rằng sự ủng hộ của Mỹ đã tạo điều kiện để Israel tiếp tục các hoạt động quân sự.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội Israel sẽ không rút khỏi “vùng an ninh” mà nước này đang kiểm soát ở miền Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel có hiệu lực từ ngày 19/6. Thỏa thuận này được ký kết sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ về sự hiểu biết (MoU), nhằm hướng tới chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại miền Nam Lebanon “chừng nào còn cần thiết”. Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21/6, Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir cùng ngày đã gặp các chỉ huy quân đội tại miền Nam Lebanon và khẳng định các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon vẫn đang tiếp diễn.

Phía Israel nhấn mạnh việc tiếp tục hiện diện bên trong khu vực “Đường Vàng” là “lằn ranh đỏ” của nước này. Ảnh: AFP.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép, khả năng quân đội Israel rút khỏi miền Nam Lebanon đang tăng lên. Kênh truyền hình số 12 của Israel tối 21/6 đưa tin Israel đang cân nhắc tiến hành một đợt “rút quân quy mô nhỏ” khỏi miền Nam Lebanon. Theo bản tin, trong 24 giờ qua, giới lãnh đạo chính trị và cơ quan an ninh Israel đã tiến hành một loạt cuộc tham vấn. Israel và Mỹ cũng đã trao đổi ở “mọi cấp độ”. Dẫn lời một quan chức cấp cao am hiểu vấn đề, bản tin cho biết phía Israel hiện chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Mỹ về việc quân đội Israel phải rút khỏi miền Nam Lebanon. Tuy nhiên, Israel đang xem xét khả năng tiến hành “rút quân quy mô nhỏ” khỏi một số khu vực hiện do quân đội Israel kiểm soát nằm ngoài “Đường Vàng”. Phía Israel nhấn mạnh việc tiếp tục hiện diện bên trong khu vực “Đường Vàng” là “lằn ranh đỏ” của nước này.

Theo Kênh truyền hình số 12 của Israel đưa tin trước đó, “Đường Vàng” ở miền Nam Lebanon là khu vực phòng thủ dạng vành đai do quân đội Israel kiểm soát, kéo dài khoảng 10 km từ đường biên giới tạm thời giữa Israel và Lebanon về phía lãnh thổ Lebanon. Đây cũng là khu vực mà Israel gọi là “vùng đệm an ninh”.

Thanh Vân