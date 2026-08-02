Tên lửa mất kiểm soát của SpaceX sắp lao vào Mặt trăng

Một phần tầng hai của tên lửa Falcon 9 do Công ty SpaceX (Mỹ) phát triển được dự báo sẽ va chạm với bề mặt Mặt Trăng vào ngày 5/8 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), sau hơn hai năm trôi dạt trong không gian kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ phóng. Thông tin được hãng tin AP dẫn lời các chuyên gia theo dõi vật thể không gian đưa ra.

Tên lửa mất kiểm soát của SpaceX sắp lao vào Mặt trăng. Ảnh: NBC News.

Theo AP, tên lửa Falcon 9 được phóng vào ngày 15/1/2024, mang theo hai tàu đổ bộ Mặt Trăng. Sau khi tầng một quay trở lại Trái Đất theo kế hoạch, tầng hai hoàn thành nhiệm vụ đưa các tàu vào quỹ đạo trước khi bị bỏ lại trong không gian.

Các chuyên gia cho biết phần còn lại của tầng tên lửa sau đó dần đi vào quỹ đạo va chạm với Mặt Trăng và nhiều khả năng sẽ đâm xuống khu vực gần miệng hố Einstein ở rìa phía xa của vệ tinh tự nhiên này với tốc độ khoảng 8.700 km/giờ.

Các chuyên gia theo dõi quỹ đạo các vật thể trong không gian, nhận định cú va chạm sẽ tạo ra một tia sáng rất ngắn, kéo dài chưa đến một giây nên gần như không thể quan sát bằng mắt thường từ Trái Đất. Tuy nhiên, các mảnh vật chất bắn lên từ bề mặt Mặt Trăng có thể tạo thành một dải bụi kéo dài hàng mét vào không gian, cho phép các kính thiên văn trên Trái Đất theo dõi trong khoảng vài chục phút.

Tên lửa Falcon 9 do Công ty SpaceX. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng tàu quỹ đạo Mặt Trăng Danuri của Hàn Quốc sẽ thu thập hình ảnh khu vực trước và sau thời điểm va chạm nhằm phục vụ nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ), cho biết tàu Danuri dự kiến sẽ bay qua khu vực chỉ vài phút trước thời điểm xảy ra va chạm, tạo điều kiện thuận lợi để quan sát hiện tượng.

Theo các chuyên gia, vụ va chạm không gây rủi ro trực tiếp đối với các sứ mệnh đang hoạt động quanh Mặt Trăng. Tuy nhiên, sự kiện này phản ánh thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý rác thải vũ trụ khi số lượng vật thể nhân tạo trên quỹ đạo không ngừng gia tăng.

Lê Hà.