OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9

Liên minh OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 2/8, khi Saudi Arabia, Nga và một số nước thành viên xem xét điều chỉnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung vẫn chịu tác động từ tình hình địa chính trị.

OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9. Ảnh: Oil & Gas Middle East.

Theo nhận định của ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, OPEC+ nhiều khả năng sẽ tăng hạn ngạch khai thác thêm khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 9, nối tiếp các đợt điều chỉnh tăng đã được thực hiện trong những tháng gần đây. Nếu được thông qua, đây có thể là đợt tăng cuối cùng trong chuỗi khôi phục sản lượng hiện nay.

Giai đoạn 2022-2023, OPEC+ đã ba lần cắt giảm sản lượng với tổng quy mô gần 6 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu. Từ năm 2025, Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp cắt giảm, đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc nâng hạn ngạch chưa đồng nghĩa với việc sản lượng thực tế sẽ tăng tương ứng. Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, nhận định một số thành viên OPEC+ hiện không đủ năng lực để khai thác theo mức hạn ngạch được phân bổ do công suất sản xuất suy giảm hoặc gặp khó khăn về hạ tầng.

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh tiếp tục chịu ảnh hưởng khi lưu thông qua eo biển Hormuz chưa hoàn toàn phục hồi. Trong khi đó, ngành dầu khí Nga cũng đối mặt với những thách thức về cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng, khiến sản lượng hiện thấp hơn mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2022-2023, OPEC+ đã ba lần cắt giảm sản lượng với tổng quy mô gần 6 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu. Ảnh: CNBC.

Theo giới phân tích, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng vào tháng 9, OPEC+ sẽ phải bước vào quá trình đàm phán về hệ thống hạn ngạch mới áp dụng từ năm 2027. Một trong những nội dung trọng tâm là xác định lại mức công suất khai thác bền vững tối đa của từng thành viên để làm cơ sở phân bổ hạn ngạch.

Các chuyên gia cho rằng quá trình thương lượng có thể gặp nhiều thách thức, nhất là sau khi UAE rời OPEC+ hồi tháng 5 và tuyên bố muốn theo đuổi chiến lược phát triển ngành dầu khí phù hợp với lợi ích quốc gia và các mục tiêu dài hạn.

Lê Hà.

Nguồn: AFP.