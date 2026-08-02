Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Liên minh OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 2/8, khi Saudi Arabia, Nga và một số nước thành viên xem xét điều chỉnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung vẫn chịu tác động từ tình hình địa chính trị.

OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9

Liên minh OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 2/8, khi Saudi Arabia, Nga và một số nước thành viên xem xét điều chỉnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung vẫn chịu tác động từ tình hình địa chính trị.

OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9

OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9. Ảnh: Oil & Gas Middle East.

Theo nhận định của ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, OPEC+ nhiều khả năng sẽ tăng hạn ngạch khai thác thêm khoảng 188.000 thùng/ngày trong tháng 9, nối tiếp các đợt điều chỉnh tăng đã được thực hiện trong những tháng gần đây. Nếu được thông qua, đây có thể là đợt tăng cuối cùng trong chuỗi khôi phục sản lượng hiện nay.

Giai đoạn 2022-2023, OPEC+ đã ba lần cắt giảm sản lượng với tổng quy mô gần 6 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu. Từ năm 2025, Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp cắt giảm, đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc nâng hạn ngạch chưa đồng nghĩa với việc sản lượng thực tế sẽ tăng tương ứng. Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, nhận định một số thành viên OPEC+ hiện không đủ năng lực để khai thác theo mức hạn ngạch được phân bổ do công suất sản xuất suy giảm hoặc gặp khó khăn về hạ tầng.

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh tiếp tục chịu ảnh hưởng khi lưu thông qua eo biển Hormuz chưa hoàn toàn phục hồi. Trong khi đó, ngành dầu khí Nga cũng đối mặt với những thách thức về cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng, khiến sản lượng hiện thấp hơn mục tiêu đề ra.

OPEC+ được dự báo tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 9

Giai đoạn 2022-2023, OPEC+ đã ba lần cắt giảm sản lượng với tổng quy mô gần 6 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu. Ảnh: CNBC.

Theo giới phân tích, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng vào tháng 9, OPEC+ sẽ phải bước vào quá trình đàm phán về hệ thống hạn ngạch mới áp dụng từ năm 2027. Một trong những nội dung trọng tâm là xác định lại mức công suất khai thác bền vững tối đa của từng thành viên để làm cơ sở phân bổ hạn ngạch.

Các chuyên gia cho rằng quá trình thương lượng có thể gặp nhiều thách thức, nhất là sau khi UAE rời OPEC+ hồi tháng 5 và tuyên bố muốn theo đuổi chiến lược phát triển ngành dầu khí phù hợp với lợi ích quốc gia và các mục tiêu dài hạn.

Lê Hà.

Nguồn: AFP.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#OPEC #Khai thác #Sản lượng #Các tiểu vương quốc arab thống nhất #Tháng 9 #Thị trường #Nga #Dự báo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình ký quỹ xin thị thực đối với công dân hàng chục quốc gia

Mỹ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình ký quỹ xin thị thực đối với công dân hàng chục quốc gia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông báo liên bang được đăng trực tuyến ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình ký quỹ xin thị thực. Theo đó, người nộp đơn đến từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, có thể bị yêu cầu đặt cọc tới 20.000 USD khi xin thị thực...
Israel tiếp tục không kích Gaza bất chấp các nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Israel tiếp tục không kích Gaza bất chấp các nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 1/8, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo đã đạt bước đột phá trong nỗ lực triển khai thỏa thuận ngừng bắn được các bên nhất trí từ...
Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary lần đầu tiên ngừng hoạt động sau 44 năm do mực nước sông Danube xuống thấp

Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary lần đầu tiên ngừng hoạt động sau 44 năm do mực nước sông Danube xuống thấp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Peter Magyar cho biết nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ ngừng hoạt động từ ngày 3/8 khi mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng đến việc làm mát các lò phản ứng trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán, đánh dấu lần...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh