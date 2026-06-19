Israel mở rộng kiểm soát quân sự tại miền Nam Lebanon

Quân đội Israel vừa công bố bản đồ mới cho thấy phạm vi hoạt động của lực lượng nước này tại miền Nam Lebanon đã được mở rộng, trong bối cảnh Tel Aviv tiếp tục khẳng định sẽ duy trì hiện diện quân sự tại khu vực bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Bản đồ do Quân đội Israel (IDF) công bố cho thấy khu vực an ninh nơi các binh sĩ IDF đang triển khai hoạt động tại miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo bản đồ do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố, các đơn vị quân đội Israel hiện hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon so với khu vực an ninh từng được công bố hồi tháng 4, trong đó có những địa bàn gần thành phố Nabatieh ở phía Bắc sông Litani - khu vực được xem là thành trì của lực lượng Hezbollah.

Một quan chức quân sự Israel cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đối với an ninh Israel và không loại trừ khả năng triển khai các chiến dịch bên ngoài khu vực kiểm soát hiện nay.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Israel tiết lộ Tel Aviv đang tiến hành các cuộc thảo luận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc duy trì sự hiện diện quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon. Theo nguồn tin này, Israel muốn tiếp tục triển khai lực lượng tại khu vực cách biên giới khoảng 10 km nhằm ngăn chặn các hoạt động của Hezbollah.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ đàm phán mới, trong đó kêu gọi chấm dứt giao tranh trên các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo tại Tây Jerusalem ngày 19/3/2026. Ảnh Reuters.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì “vành đai an ninh” tại miền Nam Lebanon chừng nào các yêu cầu về an ninh của Israel còn tồn tại. Theo ông, biện pháp này là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel trước các mối đe dọa từ Hezbollah.

Về phía Lebanon, Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem bác bỏ việc Israel thiết lập các khu vực an ninh trên lãnh thổ Lebanon, đồng thời yêu cầu Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi miền Nam nước này.

Theo kế hoạch, Israel và Lebanon sẽ tham gia vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington trong tuần tới. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc thương lượng là vấn đề hiện diện quân sự của Israel tại miền Nam Lebanon và các biện pháp bảo đảm an ninh dọc khu vực biên giới giữa hai nước.

Thanh Hằng