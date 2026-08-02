Tổng thống Colombia kêu gọi Mỹ đối thoại với Cuba

Phát biểu ngày 1/8 trước khi rời thủ đô La Habana sau chuyến thăm Cuba, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Mỹ tăng cường đối thoại với Cuba thay vì đối đầu, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế thể hiện sự đoàn kết với người dân đảo quốc Caribe này.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu với báo giới trước khi rời Sân bay Quốc tế José Martí ở La Habana, Cuba, ngày 1/8/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại Sân bay quốc tế José Martí tại La Habana, nhà lãnh đạo Colombia nhấn mạnh: “Tôi đến đây để kêu gọi nhân loại thể hiện tình đoàn kết với Cuba, để không xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia này. Tôi cũng muốn đề xuất đối thoại như một giải pháp thay thế, bao gồm đối thoại với chính quyền Mỹ hiện nay, với Ngoại trưởng Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump”.

Nhà lãnh đạo Colombia cũng cho rằng Cuba có thể trở thành địa điểm thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia châu Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung thông qua đàm phán hòa bình. Ông nói: “Thay vì phải đối mặt với những khó khăn hiện nay, Cuba nên trở thành đầu mối của một cuộc đối thoại lớn. Với vị trí địa lý gần bang Florida của Mỹ, Cuba có thể là nơi để các quốc gia Mỹ Latinh, Caribe và Bắc Mỹ gặp gỡ, xây dựng các thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề chung của khu vực và của nhân loại”.

Chuyến thăm Cuba là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng cuối cùng của Tổng thống Petro trước khi chính quyền mới tại Colombia nhậm chức vào tuần tới. Ảnh: Prensa Latina.

Chuyến thăm Cuba được xem là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng cuối cùng của ông Petro trước khi chính quyền mới tại Colombia nhậm chức. Tổng thống đắc cử Abelardo de la Espriella được cho là sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn, bao gồm cả kế hoạch cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba và Nicaragua.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và La Habana tiếp tục căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Cuba, khiến tình hình kinh tế đảo quốc này thêm khó khăn. Dù hai bên vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc song Chính phủ Cuba cho biết chưa đạt được tiến triển đáng kể trong việc cải thiện quan hệ song phương.

Ngọc Liên

Nguồn: Inquirer.