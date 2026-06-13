Israel khẳng định tiếp tục hiện diện tại Gaza, Lebanon và Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 13/6 khẳng định, quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại các khu vực mà Tel Aviv coi là “vùng an ninh” ở Dải Gaza, Li-băng và Syria, bất chấp những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: APA

Trong tuyên bố, ông Katz nhấn mạnh, Israel sẽ không rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đối phó với những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo ông, chính sách an ninh của Israel được xây dựng dựa trên bài học từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và tập trung vào việc ngăn chặn các nguy cơ từ cả gần và xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, lực lượng nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực chiến lược, bao gồm một số vị trí ở miền Nam Li-băng, cao nguyên Hermon, Bờ Tây và nhiều khu vực tại Dải Gaza. Ông cũng cho rằng, Israel phải duy trì khả năng hành động độc lập nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Các chiến binh thuộc nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon trong một cuộc tập trận tại làng Aaramta thuộc quận Jezzine, miền nam Lebanon ngày 21/5/2023. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông Katz được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại miền Nam Li-băng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Mặc dù các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ cuối năm 2025, các vụ không kích và hoạt động quân sự lẻ tẻ vẫn xảy ra, trong khi tiến trình triển khai đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm việc rút lực lượng và củng cố kiểm soát của quân đội Li-băng tại khu vực biên giới, vẫn đối mặt nhiều trở ngại.

Liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran, ông Katz bày tỏ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt, song cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng cần bao gồm các nội dung liên quan đến chương trình tên lửa và sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Những tuyên bố trên cho thấy, Israel vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hiện diện quân sự tại các khu vực chiến lược mà nước này đang kiểm soát.

Minh Phương