Mỹ điều thêm 10 máy bay tiếp dầu tới Israel trong bối cảnh lo ngại tấn công Iran gia tăng

Mỹ đang điều thêm 10 máy bay tiếp dầu trên không tới sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, nâng tổng số máy bay quân sự loại này được triển khai tại đây lên 40 chiếc, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, làm gia tăng đồn đoán về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Các máy bay quân sự Mỹ đỗ tại sân bay Ben Gurion của Israel. Ảnh: Kobi Kuenkas.

Theo báo Calcalist của Israel, dẫn nguồn Cơ quan Sân bay Israel, 10 máy bay tiếp dầu mới của Mỹ đang trên đường tới Ben Gurion để bổ sung cho 30 máy bay đã có mặt tại sân bay này. Cơ quan quản lý sân bay cảnh báo sự hiện diện ngày càng lớn của máy bay quân sự Mỹ đang gây sức ép đáng kể lên hoạt động khai thác dân sự, khiến nhiều chuyến bay bị chậm khoảng 2 giờ trong những ngày gần đây và tình trạng gián đoạn có thể tiếp tục gia tăng.

Việc Mỹ tăng cường triển khai máy bay tiếp dầu cũng đảo ngược thỏa thuận đạt được chỉ hai tuần trước. Ngày 15/7, Bộ Giao thông Vận tải Israel thông báo đã thống nhất với Washington giảm số lượng máy bay tiếp dầu Mỹ tại Ben Gurion xuống còn 20 chiếc trước ngày 21/7, đồng thời chuyển số máy bay còn lại tới các căn cứ không quân của Israel.

Sân bay Ben Gurion hiện đang trong giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách trong tháng 7 và 8, do đó việc gia tăng hiện diện quân sự được cho là có thể gây thêm áp lực đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Máy bay tiếp dầu KC-46A của Không quân Mỹ cất cánh từ sân bay Ben Gurion ở Israel ngày 8/6/2026. Ảnh: Flash90/Yossi Aloni.

Các máy bay tiếp dầu của Mỹ, chủ yếu gồm KC-135 Stratotanker và KC-46A Pegasus, đã được triển khai tại Ben Gurion kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2. Đây là những phương tiện đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch không kích tầm xa, giúp máy bay chiến đấu tiếp nhiên liệu trên không, kéo dài thời gian hoạt động và mở rộng phạm vi tác chiến.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Truyền thông Israel ngày 1/8 đưa tin giới chức quốc phòng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên thông tin mới nhất cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi nhận được đề nghị từ một số quốc gia vùng Vịnh và Tehran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công “chưa từng có” nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ông cho biết quyết định đình chỉ hành động quân sự được đưa ra sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời với sự đề nghị từ Iran và các đối tác trong khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa, wion,