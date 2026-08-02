Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự sinh hoạt Chi bộ tại phường Hải Lĩnh

Dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2026 của Chi bộ Tổ dân phố Hồ Phú, phường Hải Lĩnh sáng 2/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thời gian đầu sau sáp nhập, Chi ủy và toàn bộ đảng viên trong Chi bộ cần đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 8/2026 của Tổ dân phố Hồ Phú, phường Hải Lĩnh.

Chi bộ Tổ dân phố Hồ Phú được thành lập từ tháng 7/2026 trên cơ sở hợp nhất 3 Chi bộ, có 106 đảng viên, là Chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất Đảng bộ phường Hải Lĩnh.

Sau khi thành lập, Chi ủy đã nhanh chóng ổn định tổ chức, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đảng viên và Nhân dân tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảng viên tham gia thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Chi ủy và đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Hồ Phú trong thời gian đầu sau sáp nhập. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến thảo luận đã bám sát thực tiễn, hướng đến giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Nhấn mạnh khối lượng công việc sau sáp nhập lớn hơn, địa bàn quản lý rộng hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, chăm sóc cây trồng vụ mùa, chuẩn bị sản xuất vụ thu đông, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng lãnh đạo địa phương dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Hải Lĩnh

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Hải Lĩnh, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Lan Phương