Tổng thống Nga chúc mừng Ngày truyền thống ngành đường sắt Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/8 đã gửi thông điệp chúc mừng tới cán bộ, nhân viên và các cựu công nhân ngành đường sắt nhân dịp Ngày truyền thống ngành đường sắt Nga, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của lĩnh vực này đối với phát triển kinh tế, quốc phòng và kết nối lãnh thổ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CGTN.

Trong thông điệp được Điện Kremlin công bố, Tổng thống Putin đánh giá ngành đường sắt Nga đang từng bước đáp ứng các yêu cầu phát triển mới thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh số hóa dịch vụ và logistics điện tử, góp phần nâng cao tính an toàn, tốc độ và khả năng tiếp cận của hoạt động vận tải hàng hóa cũng như hành khách.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết dự án tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên do Nga phát triển đang được triển khai. Tổng thống Putin cũng ghi nhận vai trò của Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) trong việc bảo đảm vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, cung ứng cho người dân tại các khu vực biên giới, đồng thời tham gia khôi phục mạng lưới đường sắt tại Donbass và Novorossiya.

Nhân dịp này, Tổng thống Putin nhắc lại dấu mốc 175 năm tuyến đường sắt đầu tiên nối Moskva với St. Petersburg, cho rằng sự kiện này đặt nền móng cho mạng lưới giao thông đường sắt hiện đại của Nga, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng kết nối trên lãnh thổ rộng lớn của đất nước.

Tổng thống Nga chúc mừng Ngày truyền thống ngành đường sắt Nga. Ảnh: Russia Beyond.

Tại Nga, Ngày truyền thống ngành đường sắt được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 8 hằng năm. Đây là một trong những ngày nghề nghiệp lâu đời nhất của nước này và hiện vẫn được duy trì tại một số quốc gia thuộc không gian hậu Xô viết.

Nga hiện sở hữu một trong những mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 85.000 km, trải dài từ châu Âu sang châu Á. Đường sắt giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vận tải hành khách, hàng hóa và kết nối các vùng lãnh thổ rộng lớn của quốc gia này. Trong những năm gần đây, Moskva đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng đường sắt, phát triển các tuyến cao tốc và tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Lê Hà.

Nguồn: TASS.