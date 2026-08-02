Ấn Độ và Trung Quốc nối lại thương mại biên giới sau 6 năm gián đoạn

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Sáng 1/8, Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại biên giới qua đèo Nathu La ở bang Sikkim sau 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Quốc kì Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Hoạt động giao thương qua đèo Nathu La từng là một phần của Con đường Tơ lụa cổ được nối lại sau khi hai nước thống nhất các quy trình kiểm soát và vận hành. Cửa khẩu thương mại Nathu La sẽ mở từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, với hoạt động trao đổi hàng hóa diễn ra từ thứ Hai đến thứ Năm theo các quy định đã được hai bên thống nhất.

Chính quyền bang Sikkim cho biết các trạm kiểm soát liên hợp tại khu vực biên giới đã được nâng cấp, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh. Lực lượng cảnh sát đã được bổ sung nhân sự, trong đó lần đầu tiên triển khai một đơn vị nữ làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc.

Việc mở lại tuyến thương mại Nathu La được đánh giá là động thái tích cực trong quan hệ Ấn - Trung, sau khi hai nước gần đây cũng nối lại hoạt động hành hương Kailash Mansarovar Yatra qua tuyến đường này.

Thủ hiến bang Sikkim Prem Singh Tamang cho biết việc khôi phục thương mại qua Nathu La là kết quả của nhiều nỗ lực vận động với chính phủ liên bang Ấn Độ. Theo ông, việc mở lại tuyến giao thương sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo thêm cơ hội sinh kế cho các doanh nghiệp và người dân khu vực biên giới.

Đèo Nathu La nối bang Sikkim của Ấn Độ với thung lũng Chumbi thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Ảnh tư liệu.

Đèo Nathu La từng bị đóng cửa trong 44 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Ấn - Trung năm 1962, trước khi được mở lại vào năm 2006. Tuyến đường này hiện cho phép trao đổi khoảng 36 nhóm mặt hàng được phê duyệt, mang lại lợi ích cho các cộng đồng dân cư hai bên biên giới.

Tuy nhiên, việc nối lại thương mại diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan tranh chấp biên giới dọc Đường kiểm soát thực tế. Sau vụ đụng độ tại thung lũng Galwan năm 2020, hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán quân sự và ngoại giao, đạt một số tiến triển trong việc rút quân tại một số điểm căng thẳng. Dù vậy, quá trình giảm căng thẳng vẫn chưa hoàn tất và tranh chấp biên giới lâu nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.