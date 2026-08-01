Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7/2026

Chiều 1/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; thảo luận, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các ban của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của tỉnh tiếp tục phát triển.

Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giữ đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,12%, có 16/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,1%, xuất khẩu tăng 15,7%, nhập khẩu tăng 78,9%, doanh thu vận tải tăng 21,4% và tổng thu du lịch tăng 21,3%.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách nhà nước; hoạt động giải ngân vốn đầu tư công...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ, bảo đảm nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục; đồng thời nhấn mạnh: Những tồn tại, điểm nghẽn này chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Do vậy, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 8 và cả năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc; thống nhất nội dung chỉ đạo theo nguyên tắc “một đầu mối, một xuyên suốt”, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, đánh giá cụ thể hiệu quả thực hiện, phấn đấu giảm số lượng, thời gian họp nhưng nâng cao chất lượng điều hành, bảo đảm các kết luận sau họp được triển khai thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành; đồng thời yêu cầu các đơn vị phải chủ động rà soát, phân loại từng nhóm khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình:

- Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thanh Hóa, năm 2026; - Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh; - Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học; danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; - Tờ trình về việc ban hành Quy định tiêu chí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc áp dụng thiết kế sẵn có tại địa bàn tỉnh; danh mục loại dự án và tổng mức đầu tư tối đa một dự án thuộc danh mục loại dự án đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; - Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế Quyết định số 45/2026/QĐ-UBND ngày 10/6/2026.

Trên cơ sở nội dung các tờ trình cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình, yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý để hoàn thiện các tờ trình.

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