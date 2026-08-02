76% người dân Nhật Bản ủng hộ duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân

Hãng tin Kyodo dẫn kết quả một cuộc khảo sát dư luận toàn quốc được công bố ngày 2/8 cho thấy, 76% người dân Nhật Bản ủng hộ việc duy trì Ba nguyên tắc phi hạt nhân của nước này, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản.

76% người dân Nhật Bản ủng hộ duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân. Ảnh: Bankingnews.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 đối với 3.000 người từ 18 tuổi trở lên bởi Hiệp hội Nghiên cứu Dư luận Nhật Bản, tổ chức khảo sát dư luận toàn quốc do Kyodo News và các đơn vị thành viên thành lập.

Khảo sát cũng cho thấy 77% số người được hỏi phản đối việc Nhật Bản tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ, theo đó Washington sẽ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản để hai bên cùng vận hành.

Trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia duy nhất từng hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử trong chiến tranh, kết quả trên phản ánh tâm lý phản đối vũ khí hạt nhân vẫn rất mạnh mẽ, khi các cuộc tranh luận về việc sửa đổi ba nguyên tắc phi hạt nhân đang gia tăng.

Kết quả khảo sát cho thấy 55% người được hỏi ủng hộ Nhật Bản tham gia Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW) trước thềm hội nghị rà soát đầu tiên của hiệp ước vào tháng 11 tới, giảm 5 điểm phần trăm so với một năm trước. Trong khi đó, 42% phản đối việc gia nhập hiệp ước, trong đó hơn một nửa cho rằng việc tham gia sẽ không góp phần dẫn tới mục tiêu xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 4 dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều thập kỷ đối với xuất khẩu vũ khí sát thương. Ảnh: Kyodo News.

Về chính sách quốc phòng, khi được hỏi về quyết định của Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 4 dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều thập kỷ đối với xuất khẩu vũ khí sát thương, 36% cho rằng nước này chỉ nên xuất khẩu các thiết bị không mang tính sát thương, kể cả cho các nước đồng minh, trong khi 53% đề nghị duy trì lệnh cấm hoặc xem xét lại chính sách mới.

Thanh Vân

Nguồn: Kyodo news, Tân Hoa Xã.