Xử lý tình trạng mô tô nước hoạt động trái phép tại biển Sầm Sơn

Công an phường Sầm Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đồn Biên Phòng Sầm Sơn “mật phục” bắt giữ nhiều mô tô nước hoạt động trái phép tại khu vực bãi tắm trên địa bàn.

Công an phường Sầm Sơn tạm giữ 21 mô tô nước hoạt động trái phép.

Thời gian qua, nhiều mô tô nước hoạt động dọc các bãi tắm của phường Sầm Sơn. Mỗi phương tiện thường chở từ 2 đến 3 người phía sau, di chuyển với tốc độ cao từ khu vực du khách đang tắm ra phía ngoài biển và ngược lại.

Các mô tô nước không chỉ hoạt động tập trung tại một vị trí cố định mà thường xuyên di chuyển dọc bãi biển để mời chào khách. Trung bình mỗi lượt trải nghiệm gồm 2 người giá từ 300.000 đến 350.000 đồng.

Mô tô nước hoạt động trái phép tại khu vực bãi tắm B, phường Sầm Sơn.

Anh Nguyễn Văn Long, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tôi cùng con nhỏ và một số người đang tắm ở khu vực bãi C thì một mô tô nước từ phía ngoài lao tới với tốc độ rất nhanh rồi đột ngột quay đầu làm hai bố con giật mình, chỉ lo tai nạn. Tôi không biết mô tô nước có được cấp phép hoạt động ở khu du lịch này hay không nhưng như vậy rất nguy hiểm”.

Còn chị Lê Khánh Linh, du khách đến từ Hà Nội phản ánh một số mô tô nước do khoang chứa nhiên liệu bị hở làm dầu loang ra nước biển, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến du khách tắm biển.

Cán bộ Công an phường Sầm Sơn kiểm tra phương tiện mô tô nước vi phạm đang tạm giữ.

Theo Thượng tá Trần Trọng Bình, Phó Trưởng Công an phường Sầm Sơn, trước đây trên địa bàn phường có 16 mô tô nước tham gia kinh doanh dịch vụ. Năm 2024, nhận thấy những hạn chế của phương tiện khi hoạt động tại khu vực đông người, trong khi địa phương chưa quy hoạch vùng hoạt động riêng cho mô tô nên UBND thành phố Sầm Sơn (cũ), nay là phường Sầm Sơn đã có văn bản yêu cầu các chủ phương tiện trên địa bàn dừng mọi hoạt động kinh doanh giải trí dưới nước.

Thời gian qua, Công an phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện không đưa mô tô nước vào hoạt động khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số chủ phương tiện vẫn lén lút đưa mô tô nước hoạt động trở lại.

Mới đây, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đồn Biên Phòng Sầm Sơn tổ chức “mật phục”, bắt giữ 21 mô tô nước. Hiện nay, những phương tiện này đang được tạm giữ tại phường.

“Trong số 21 phương tiện đang bị tạm giữ, đa số thuộc sở hữu của người dân trên địa bàn phường Sầm Sơn, ngoài ra cũng có phương tiện ở các địa phương lân cận như phường Nam Sầm Sơn, xã Hoằng Tiến... Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND phường có các biện pháp xử lý số phương tiện tạm giữ trên. Nếu cho mô tô nước hoạt động phục vụ du lịch thì phải khoanh vùng nước hoạt động để cấp phép và đầu tư bến bãi đưa vào quản lý. Trường hợp nếu tiếp tục cấm không cho hoạt động, Công an phường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra, không để mô tô nước hoạt động tại khu vực biển”, Thượng tá Trần Trọng Bình, Phó Trưởng Công an phường Sầm Sơn cho biết thêm.

Khánh Huyền