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Tàu LNG đầu tiên qua Eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/6, ngay sau bước ngoặt thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Ấn Độ đã “mở đường” băng qua Eo biển Hormuz sau hơn 3 tháng bị mắc kẹt.

Tàu LNG đầu tiên qua Eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 15/6, ngay sau bước ngoặt thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Ấn Độ đã “mở đường” băng qua Eo biển Hormuz sau hơn 3 tháng bị mắc kẹt.

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Tàu LNG đầu tiên qua Eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Tàu chở LNG đầu tiên tiến vào eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran. Ảnh: Egypt Oil & Gas.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu LNG Disha của Ấn Độ đã trở thành một trong những tàu thương mại đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận hướng tới chấm dứt xung đột và mở lại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Tàu LNG Disha đã nhận hàng tại cảng Ras Laffan của Qatar từ ngày 1-2/3 và phải neo đậu ở phía Tây eo biển suốt hơn 3 tháng qua do xung đột. Một nguồn tin thân cận xác nhận, sau khi đi qua eo biển, con tàu đang trên đường vận chuyển hàng tới cảng Dahej tại Ấn Độ.

Dù vậy, lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz vẫn ở mức hạn chế. Các hãng vận tải biển cho rằng các doanh nghiệp vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tình hình thực tế, đặc biệt là công tác rà phá thủy lôi và các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải trước khi nối lại hoạt động quy mô lớn.

Thông tin về khung thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran – dự kiến ký kết vào thứ Sáu tuần này (19/6) tại Thụy Sĩ – đã lập tức khiến giá dầu thế giới giảm khoảng 4% trong ngày 15/6. Trước đó, cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran bùng nổ từ ngày 28/2 đã làm tê liệt gần như toàn bộ hoạt động giao thương qua Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và LNG toàn cầu. Theo ước tính, hiện vẫn còn khoảng 155 đến 215 tàu chở dầu và hóa chất đang bị kẹt lại trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Ông Anoop Singh, Trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải toàn cầu của công ty Oil Brokerage, nhận định: " Các hãng vận tải biển cần thêm vài tuần để khôi phục hoàn toàn lòng tin. Cho đến lúc đó, giá cước vận tải thực tế vẫn sẽ ở mức cao và các hoạt động giao dịch sẽ diễn ra chậm chạp."

Ông Singh cũng dự báo, một khi quyền tự do hàng hải được khôi phục, tình trạng ùn ứ tàu thuyền ở hai đầu eo biển có thể được giải quyết trong vòng 8-10 ngày. Hiện các chủ tàu cũng đã chủ động điều động thêm gần 60 tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) ứng trực gần khu vực để sẵn sàng bốc hàng ngay khi có lệnh.

Tàu LNG đầu tiên qua Eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch đối với thị trường dầu khí toàn cầu. Ảnh minh họa.

Bất chấp các tín hiệu tích cực, Hiệp hội Chủ tàu Nhật Bản (JSA) ngày 15/6 tuyên bố họ cần chờ đợi những thông tin cụ thể hơn sau lễ ký kết ngày 19/6, đặc biệt là các báo cáo liên quan đến việc rà phá thủy lôi đã được rải trong khu vực.

Người phát ngôn của Mitsui O.S.K. Lines, một trong những hãng vận tải biển lớn nhất Nhật Bản, khẳng định: "Dù ghi nhận những tiến triển hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn, chính sách của chúng tôi không thay đổi: chỉ nối lại hoạt động định tuyến khi an toàn được đảm bảo hoàn toàn."

Trong khi đó, hãng tàu lớn nhất nước này là Nippon Yusen cũng bày tỏ hy vọng hoạt động hàng hải sớm trở lại bình thường nhưng từ chối bình luận về lịch trình cụ thể của các tàu liên kết với Nhật Bản đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Biển #Hormuz #Iran #Vận tải #Nhật Bản #Ấn độ #Hàng hải

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