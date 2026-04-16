Iran cân nhắc cho phép tàu thuyền qua eo biển Hormuz thuộc vùng biển Oman

Iran đang cân nhắc cho phép tàu thuyền tự do đi qua eo biển Hormuz thuộc vùng biển Oman mà không phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công, trong khuôn khổ các đề xuất đưa ra trong đàm phán với Mỹ, nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Iran đề xuất cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz qua vùng biển Oman. Ảnh: ABC News.

Hãng tin Reuters ngày 15/4 cho biết, đề xuất trên được Tehran đưa ra trong các cuộc đàm phán gần đây. Theo các nguồn tin, Iran tuyên bố sẽ không tấn công các tàu thuyền đi qua vùng lãnh hải của Oman trong eo biển Hormuz, nếu đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn ngừa các xung đột trong tương lai. Đề xuất này nhằm bảo đảm hành lang đi lại an toàn cho tàu thuyền trên các tuyến hàng hải gần phía Oman, thay vì khu vực tiếp giáp Iran.

Đề xuất mới nhất này được đánh giá là đáng chú ý, khi Iran, quốc gia thời gian gần đây liên tục khẳng định mạnh mẽ chủ quyền đối với eo biển, dường như lần đầu cho thấy dấu hiệu điều chỉnh lập trường thông qua việc đưa ra một biện pháp cụ thể. Trước đó, Iran thông báo kế hoạch áp phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, trong đó có thông tin cho rằng các tàu chở dầu cỡ lớn có thể phải chịu mức phí lên tới 2 triệu USD.

Các nguồn tin không nêu rõ liệu Iran có đồng ý tiến hành rà phá thủy lôi trong khu vực hay bảo đảm tự do đi lại cho tất cả các tàu, bao gồm cả những tàu có liên hệ với Israel hay không. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh khả năng thành công của đề xuất phụ thuộc vào phía Mỹ, cho rằng Washington cần chấp nhận các yêu cầu của Tehran để tạo đột phá trong việc giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.

Trên thực địa, tình hình an ninh hàng hải tại khu vực Eo biển Hormuz và vùng lân cận tiếp tục diễn biến phức tạp, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, kéo theo các động thái quân sự và thương mại đáng chú ý từ cả hai phía.

Các tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi bán đảo Musandam, Oman, ngày 12 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command) ngày 15/4 cho biết đã triển khai lệnh phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng Iran từ đầu tuần, khẳng định không có tàu nào vượt qua được trong những ngày đầu thực thi. Theo CENTCOM, nhiều tàu đã buộc phải quay đầu sau khi tiếp cận khu vực phong tỏa, trong đó có cả tàu treo cờ Iran.

Cùng ngày, Iran cảnh báo sẽ mở rộng phản ứng nếu Mỹ tiếp tục duy trì biện pháp này. Giới chức quân sự Iran tuyên bố có thể chặn hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ tại Vùng Vịnh mà còn tại Biển Oman và Biển Đỏ, coi hành động của Mỹ là yếu tố có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/TRT