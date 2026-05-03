Tàu chở LPG đầu tiên qua eo biển Hormuz an toàn sau lệnh phong tỏa của Mỹ

Truyền thông quốc tế đưa tin, tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cỡ lớn “Sarv Shakti”, treo cờ Quần đảo Marshall, ngày 2/5 đã an toàn vượt qua eo biển Hormuz và tiến vào vùng biển Vịnh Oman, hướng tới Ấn Độ. Như vậy, đây là phương tiện đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này cách đây 20 ngày, đánh dấu tín hiệu ban đầu cho khả năng nối lại dòng chảy năng lượng trong khu vực.

Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cỡ lớn “Sarv Shakti” là phương tiện đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này cách đây 20 ngày. Ảnh: Chosun Daily.

Theo đó, tàu MT Sarv Shakti, chở 46.313 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng, với 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 18 người Ấn Độ. Tàu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 2/5 và dự kiến sẽ đến cảng Visakhapatnam vào ngày 13/5.

Lô hàng được cho là thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ. Trước đó, tàu được cho là khởi hành từ cảng Khorfakkan của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và di chuyển dọc theo tuyến hàng hải gần lãnh hải Iran.

Đây là chuyến tàu năng lượng đầu tiên liên quan đến Ấn Độ rời khỏi eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa khu vực này vào giữa tháng trước, sau khi các cuộc đàm phán với Iran đổ vỡ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu con tàu có trả phí quá cảnh cho Iran hay không. Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các công ty vận tải toàn cầu rằng việc thanh toán cho Iran nhằm đảm bảo an toàn hành trình có thể khiến họ đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Khối lượng khí dầu mỏ hóa lỏng mà “Sarv Shakti” vận chuyển tương đương khoảng nửa ngày tiêu thụ của Ấn Độ trước khi xảy ra các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Giới quan sát nhận định chuyến đi này có thể mở đường cho việc nối lại nguồn cung năng lượng cho Ấn Độ trong thời gian tới.

Eo biển Hormuz giữ vai trò sống còn đối với an ninh năng lượng của Ấn Độ, khi khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu, hơn 50% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và tới 90% khí dầu mỏ hóa lỏng LPG của New Delhi đi qua tuyến đường này. Ảnh: AP.

Eo biển Hormuz giữ vai trò sống còn đối với an ninh năng lượng của Ấn Độ, khi khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu, hơn 50% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và tới 90% khí dầu mỏ hóa lỏng LPG của New Delhi đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, xung đột giữa Mỹ và Iran cùng với lệnh phong tỏa đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển, đẩy Ấn Độ vào tình trạng thiếu hụt năng lượng. Hiện vẫn còn 14 tàu của Ấn Độ mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, cùng nhiều tàu nước ngoài khác trên hành trình đến nước này, cho thấy những khó khăn trong việc khôi phục hoàn toàn chuỗi cung ứng năng lượng khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: ANI/Chosun Daily