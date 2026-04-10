Ông Trump cảnh báo Iran về khả năng thu phí tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 (giờ địa phương) đã đưa ra cảnh báo đối với Iran sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đang xem xét thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo ở Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ, ngày 6/4/2026. Ảnh: Reuters.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết có thông tin Iran đang áp dụng thu phí đối với tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh động thái này “không nên xảy ra” và nếu đang thực hiện thì phải “dừng lại ngay lập tức”.

Trong các bài đăng tiếp theo, ông Trump khẳng định dòng chảy dầu mỏ sẽ sớm được khôi phục “rất nhanh chóng”, kể cả “có hoặc không có sự hợp tác của Iran”, đồng thời cho rằng Iran đang “làm việc rất kém, thậm chí đáng hổ thẹn” trong việc bảo đảm hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết Tehran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz “bước sang một giai đoạn mới” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực. Ông khẳng định Iran không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ bảo vệ lợi ích chiến lược của mình, đồng thời nhấn mạnh quyền lợi quốc gia cần được tôn trọng trong mọi thỏa thuận liên quan.

Một tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hai tuần giữa Mỹ và Iran, tại vùng biển Oman, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency.

Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết mức độ rủi ro tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz vẫn ở mức cao, trong khi lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải này tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với bình thường. UKMTO đánh giá tình hình an ninh hàng hải tại khu vực còn tiềm ẩn rủi ro, trong bối cảnh chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt về hoạt động vận tải biển.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu, do đó mọi biến động tại khu vực đều có thể tác động tới chuỗi cung ứng năng lượng và giá dầu thế giới.

Trong diễn biến liên quan, Pakistan đang đóng vai trò trung gian trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định tình hình khu vực. Tuy nhiên, tiến trình này được đánh giá còn mong manh, phụ thuộc vào lập trường của các bên và diễn biến thực địa tại Trung Đông.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.