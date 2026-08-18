Tổng thống Hàn Quốc cam kết giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18/8 tái khẳng định cam kết giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) đối với các lực lượng Hàn Quốc từ Mỹ, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2030, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 18/8. Ảnh: The Korea Herald.

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 18/8, Tổng thống Lee cho biết việc chuyển giao OPCON cần được hoàn tất trong nhiệm kỳ hiện nay, phù hợp với kế hoạch mà chính phủ đã đề ra. Ông đồng thời yêu cầu các quan chức đẩy nhanh dự án mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho rằng năng lực quốc phòng độc lập của Hàn Quốc cần được phát triển song song và bổ trợ cho liên minh vững chắc giữa Seoul và Washington.

Theo Tổng thống Lee, việc giành lại OPCON cần được thúc đẩy như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của Hàn Quốc, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu thay đổi nhanh chóng và phương thức tác chiến ngày càng chuyển sang hình thức chiến tranh hỗn hợp.

Ông cũng yêu cầu quân đội chú trọng đào tạo các chỉ huy có năng lực tác chiến toàn diện nhằm chuẩn bị cho những hình thức chiến tranh trong tương lai. Tổng thống Lee đồng thời nhấn mạnh rằng một liên minh vững chắc sẽ củng cố nền tảng an ninh của Hàn Quốc, đồng thời cho rằng khi Seoul nâng cao năng lực tự chủ, giá trị và tầm quan trọng của nước này với tư cách một đồng minh cũng sẽ gia tăng.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Hàn Quốc từng trao quyền chỉ huy tác chiến cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau đó, quyền này được chuyển cho Bộ Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc - Mỹ khi cơ quan này được thành lập vào năm 1978. Seoul đã giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình vào năm 1994, nhưng quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vẫn thuộc phía Mỹ.

Theo giới phân tích, những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Lee cho thấy chính quyền Seoul đang tìm cách kết hợp giữa củng cố năng lực quốc phòng tự chủ và duy trì liên minh an ninh với Mỹ, trong bối cảnh tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: Yonhap.