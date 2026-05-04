Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, Iran cảnh báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ triển khai chiến dịch “Project Freedom” (Chiến dịch tự do) từ ngày 4/5 nhằm hỗ trợ các tàu mắc kẹt rời eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran cảnh báo mọi sự can thiệp của Mỹ tại khu vực này có thể bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu triển khai một chiến dịch nhằm “dẫn đường” cho các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đang chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo ông Trump, chiến dịch mang tên “Chiến dịch tự do” dự kiến khởi động vào sáng 4/5 (giờ Trung Đông), với mục tiêu hỗ trợ hàng trăm tàu thương mại cùng hàng chục nghìn thuyền viên đang bị mắc kẹt trong khu vực. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là một “cử chỉ nhân đạo”, trong bối cảnh nhiều tàu đang thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ông Trump cho biết Mỹ đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhiều quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực bảo đảm an toàn cho tàu và thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo mọi hành động cản trở chiến dịch này “sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch có thể huy động tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết cách thức triển khai cụ thể.

Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu - gần như bị tê liệt sau khi xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Hàng trăm tàu, trong đó có nhiều tàu chở dầu và hàng hóa, vẫn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran. Ảnh: Presstv

Ngay sau đó, phía Iran đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran, tuyên bố bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Truyền thông nhà nước Iran cũng chỉ trích kế hoạch của Mỹ, cho rằng đây là những tuyên bố thiếu thực tế. Tehran khẳng định vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển và yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua, coi đây là biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải.

Trong khi đó, các diễn biến trên thực địa tiếp tục tiềm ẩn rủi ro. Ngày 3/5, một tàu chở hàng gần eo biển Hormuz báo cáo bị nhiều tàu nhỏ tấn công, dù toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn. Đây là một trong hàng chục vụ việc tương tự được ghi nhận kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc thảo luận “rất tích cực”, có thể mở ra kết quả “tích cực cho tất cả các bên”. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định hiện chưa có đàm phán về vấn đề hạt nhân và đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất hòa bình gồm 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Reuters, TASS, PressTV