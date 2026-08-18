Thanh Hóa chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 71/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 08h00 ngày 18/8/2026. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 18/8/2026 vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 04 giờ ngày 18/8/2026, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 05 km/h.

Thực hiện Công điện số 42/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 18/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; để chủ động ứng phó với thiên tai, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 19,0-21,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 118,5-114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

2. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên biển, ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn có thể xảy ra để đảm bảo an toàn về người, tài sản khi có sự cố.

3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

4. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và các hình thái thời tiết, thiên tai đi kèm; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

5. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở và các đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

6. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý, phụ trách chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

NM