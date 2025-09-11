Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Mỗi dịp Tết Trung thu nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm đặc biệt là bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em... tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Vì thế các ngành chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 5 triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Trung thu.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tại Công văn số 378/CCQLTT-NV ngày 21/8/2025 về tăng cường công tác kiểm tra dịp Tết Trung thu 2025, Đội Quản lý thị trường số 5 đã và đang triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn phụ trách, tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: bánh trung thu, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo và các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng đồ chơi trẻ em, ngăn chặn đồ chơi bạo lực, đồ chơi được làm từ các chất có nguy cơ gây hại cho sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa, công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; về sử dụng dấu hợp chuẩn, hợp quy, mã số, mã vạch; sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng; kiểm tra, đối chiếu thực tế sự phù hợp của chất lượng hàng hóa với nội dung công bố trên nhãn hàng hóa. Đối với mặt hàng bánh trung thu, giai đoạn trước Tết Trung thu, triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh, đặc biệt chú ý đến nhân bánh, bột làm bánh; kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm. Trong dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Sau dịp Tết Trung thu, kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng.

Ông Lê Văn Minh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cho biết, để thực hiện tốt các nội dung trên, lãnh đạo đội đã xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện. Cụ thể, các tổ công tác tăng cường quản lý địa bàn, chủ động rà soát, nắm bắt thông tin, thực hiện ký cam kết đến tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời đưa tin, viết bài phóng sự tuyên truyền trên trang truyền thông của địa phương; lồng ghép hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường với tuyên truyền, tổ chức ký cam kết "Không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, cam kết thực hiện niêm yết giá hàng hóa và bán theo đúng giá niêm yết, sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân 24/7 qua thông tin đường dây nóng trực tiếp là số điện thoại của đội trưởng và hòm thư góp ý được đặt ngay tại trụ sở làm việc của đội.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 300 cơ sở sản xuất bánh trung thu, hơn 2.000 siêu thị, cửa hàng và địa điểm kinh doanh bánh trung thu và các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, tập trung trong thời gian cao điểm từ rằm tháng bảy đến rằm tháng tám. Nhiều cơ sở sản xuất đã tiếp cận với công nghệ làm bánh tiên tiến, công đoạn chế biến, sản xuất đều được sử dụng bằng máy móc công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh các loại bánh trung thu có thương hiệu, uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thì vẫn có không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tiềm ẩn nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng.

Nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, trong dịp này, tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu, nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tập trung kiểm soát các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm bánh trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh handmade, bánh do nước ngoài sản xuất; các loại thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo; các mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, thức ăn đường phố... Các ngành chức năng tiếp tục duy trì đường dây nóng, tạo thuận lợi và khuyến khích Nhân dân phát giác, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo ATTP để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ, nhận biết, lựa chọn và sử dụng các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Kịp thời phát hiện, cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan đến các cơ sở, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP; phát huy trách nhiệm trong tiêu dùng hàng hóa và vì sức khỏe cộng đồng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, tổ chức, doanh nghiệp để có một mùa trung thu an toàn và vui vẻ.

Bài và ảnh: Hà Thu