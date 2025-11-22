Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa tổ chức phiên chợ thực phẩm an toàn thứ tư trong năm 2025

Chi Phạm
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/11, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Vạn Lộc khai mạc Phiên chợ thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Đây là phiên chợ thứ tư được tổ chức trong năm nay.

Sáng 22/11, Sở Công Thương phối hợp với UBND xã Vạn Lộc khai mạc Phiên chợ thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Đây là phiên chợ thứ tư được tổ chức trong năm nay.

Các đại biểu dự lễ khai mạc phiên chợ tại xã Vạn Lộc.

Phiên chợ lần này quy tụ khoảng 30 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cung ứng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh.

Các đơn vị mang đến hàng trăm sản phẩm như lương thực, nông sản, gia vị, đồ uống, thực phẩm chế biến... Nhiều sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, quy trình sản xuất, tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp giám sát hoạt động tại phiên chợ, giúp người dân yên tâm lựa chọn và sử dụng các mặt hàng.

Lãnh đạo xã Vạn Lộc tham quan các gian hàng.

Phiên chợ tại xã Vạn Lộc là phiên chợ thứ tư do Sở Công Thương tổ chức trong năm 2025. Theo kế hoạch, phiên chợ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 phục vụ người dân tham quan, mua sắm các mặt hàng thực phẩm an toàn, chất lượng với giá cả hợp lý.

Người dân tham quan, mua sắm tại phiên chợ.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

