Ra mắt thiết bị chẩn đoán ngộ độc thực phẩm hoàn toàn tự động

Ngày 23/12, Viện Cơ khí và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM) đã ra mắt một thiết bị chẩn đoán hoàn toàn tự động có khả năng phát hiện đồng thời 16 loại vi khuẩn chính gây ngộ độc thực phẩm, kể cả với người không chuyên cũng có thể vận hành và nhận được kết quả trong vòng 1 giờ.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ KIMM, cho biết đây là một công nghệ tích hợp tự động thực hiện toàn bộ quy trình tách, tinh chế, khuếch đại và phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm trong một thiết bị duy nhất, theo đó hệ thống tích hợp tự động hoàn toàn, tốc độ cao để chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, tích hợp khử trùng thực phẩm, xử lý sơ bộ axit nucleic và chẩn đoán phân tử.

Toàn bộ quy trình này nằm dưới sự quản lý của phần mềm phân tích kết quả và hoàn toàn tự động, được thực hiện chỉ bằng một nút bấm, cho phép phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm trong vòng một giờ mà không cần đến nhân viên chuyên môn.

Thiết bị trên cũng có thể đồng thời chẩn đoán 16 loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc liệt kê, với độ nhạy cao.

Theo Nhóm nghiên cứu của KIMM, phát minh nêu trên sẽ góp phần vào việc quản lý an toàn thực phẩm vì sự tiện lợi và đáng tin cậy.

Ông Park Chan Yong - chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Phòng thí nghiệm Cảm biến chẩn đoán thuộc KIMM, cho hay ưu điểm lớn nhất là hệ thống trên có thể phát hiện một cách nhanh chóng và chính xác vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm tại hiện trường và người không chuyên cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Theo ông Park Chan Yong, khi được đưa vào sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà ăn trong trường học, bếp ăn tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất thực phẩm và các trung tâm kiểm dịch thực phẩm của chính quyền địa phương, hệ thống này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các vụ ngộ độc và tăng cường an toàn thực phẩm./.

Theo TTXVN