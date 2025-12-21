Cuối năm, các cơ sở sản xuất siết chặt an toàn thực phẩm

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán luôn là cao điểm của thị trường thực phẩm. Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh kéo theo áp lực lớn đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nguồn nguyên liệu, tăng cường nhân lực và siết chặt các khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được nhiều cơ sở xem là yếu tố then chốt để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giữ vững uy tín với người tiêu dùng.

Cơ sở nem chua Thanh Châu tăng ca sản xuất dịp cuối năm.

Tại cơ sở sản xuất nem chua Thanh Châu, xã Hoằng Châu, những ngày cuối năm không khí lao động trở nên tất bật hơn hẳn. Để kịp đáp ứng số lượng đơn hàng tăng cao, cơ sở buộc phải điều chỉnh quy mô sản xuất, trong đó nhân lực là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Bà Cao Thị Thanh, chủ cơ sở cho biết: “Bình thường, nhà tôi có tầm 20 - 30 lao động nhưng vào dịp tết phải tăng gấp đôi. Việc tăng nhân lực không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ, mà còn giúp các khâu sản xuất được phân công rõ ràng, hạn chế tình trạng quá tải dẫn đến lơ là trong kiểm soát chất lượng".

Theo bà Thanh, dịp cao điểm cũng là lúc yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn kỹ lưỡng, chuẩn bị sớm để tránh bị động khi lượng đơn tăng đột biến. Các công đoạn chế biến được thực hiện theo quy trình quen thuộc nhưng với sự giám sát cẩn trọng hơn. Tất cả lao động trong quá trình sản xuất đều phải đeo khẩu trang, găng tay nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đạt chất lượng ổn định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ tập trung vào sản xuất, cơ sở nem chua Thanh Châu còn chủ động trong việc thông tin đến khách hàng để quá trình cung ứng diễn ra thuận lợi.

"Thời gian qua, tôi đã đăng tải lên mạng xã hội các thông báo về việc khách hàng nên đặt hàng sớm để cơ sở đảm bảo có đủ nhân lực và thời gian chuẩn bị sản phẩm chất lượng tốt nhất. Việc này không chỉ giúp cơ sở chủ động kế hoạch sản xuất, mà còn tạo sự minh bạch, giúp người tiêu dùng hiểu và chia sẻ với áp lực mùa cao điểm", bà Thanh nói.

Trong dịp cuối năm này, mặt hàng hải sản cũng bước vào giai đoạn sôi động khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng mạnh. Anh Ngô Văn Xâm ở xã Tiên Trang - người chuyên bán các mặt hàng hải sản, cá thu nướng cho biết dịp này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường. Trong những thời điểm tàu thuyền cập bến nhiều, anh sẽ tranh thủ thu mua cá thu và hải sản. Ví dụ khi có nhiều tàu thuyền vào anh sẽ đặt vấn đề thu mua hải sản với các tàu, sau đó thực hiện quy trình cấp đông ngay lập tức. Việc cấp đông sớm giúp hải sản được bảo quản ở trạng thái tốt nhất, giữ được độ tươi cần thiết để sẵn sàng phục vụ các đơn hàng lớn khi khách hàng có nhu cầu. Tuy lượng hàng nhiều và áp lực giao hàng lớn, nhưng anh khẳng định yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và độ an toàn của thực phẩm, việc giữ vững nguyên tắc này chính là cách để người kinh doanh tạo dựng niềm tin lâu dài.

Thực tế cho thấy, dù mỗi cơ sở có đặc thù sản xuất, kinh doanh khác nhau, nhưng điểm chung trong dịp cuối năm và tết là sự chủ động. Chủ động về nhân lực, nguyên liệu, thời gian và cách thức tổ chức sản xuất giúp các cơ sở không rơi vào thế bị động khi thị trường “nóng” lên từng ngày. Quan trọng hơn, sự chủ động ấy gắn liền với trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - yếu tố sống còn đối với các cơ sở làm ăn lâu dài. Việc tăng công suất sản xuất nếu không đi kèm kiểm soát chặt chẽ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu dịp cao điểm, các cơ sở sản xuất không thể chỉ chạy theo số lượng. Sự chuẩn bị từ sớm, làm chắc từng khâu và giữ nguyên tắc an toàn là cách để sản phẩm giữ được chất lượng ổn định, dù sản xuất với khối lượng lớn. Dịp tết là thời điểm người tiêu dùng mua sắm nhiều nhất trong năm, cũng là lúc họ đặt niềm tin vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh quen thuộc. Mỗi sản phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn là minh chứng cho uy tín của người làm nghề. Từ những cơ sở sản xuất truyền thống đến các hộ kinh doanh cá thể, ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng được chú trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bài và ảnh: Phương Đỗ