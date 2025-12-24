Bộ Y tế: Dừng lưu thông sản phẩm rượu khiến 1 người tử vong ở Hải Phòng

Ngày 24/12, đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do Methanol.

Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã có báo cáo vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng là do rượu.

Cụ thể, sau bữa rượu tại một gia đình ở phường Tứ Minh (Hải Phòng), nhiều người xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, khó thở và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng được yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc, dừng lưu thông ngay sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc trong vụ việc trên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Ngoài ra, Cục đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng khẩn trương báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc về Cục theo đúng quy định./.

Theo TTXVN