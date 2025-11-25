Những “Vườn rau cho bé”

Nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã tận dụng quỹ đất trong khuôn viên xây dựng mô hình “Vườn rau cho bé”. Mô hình này không chỉ cung cấp nguồn rau sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn bán trú tại trường mà còn là giáo cụ trực quan, sinh động giúp trẻ có những trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập, vui chơi.

Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Long, xã Tây Đô chăm sóc “Vườn rau cho bé” trong nhà trường.

Từ mảnh đất cằn cỗi, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoằng Lưu, xã Hoằng Châu đã dành thời gian, tâm huyết để cải tạo thành vườn rau sạch góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, ý nghĩa. Hằng ngày, giáo viên, nhân viên nhà trường phân công nhau chăm sóc, bảo đảm theo quy trình canh tác rau sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cô giáo Phạm Thị Tám, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Lưu, cho biết: “Khi bắt đầu triển khai mô hình, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã không ngại khó khăn, dọn cỏ, cải tạo đất và gieo trồng các loại rau theo mùa vụ. Từ những luống rau ban đầu đến nay, quy mô “Vườn rau cho bé” của nhà trường đã được mở rộng 150m2. Bên cạnh việc cung cấp nguồn rau sạch an toàn cho bữa ăn bán trú của trẻ, “Vườn rau cho bé” còn giúp trẻ mầm non làm quen với thế giới thực vật sinh động qua các giờ học ngoại khóa. Các em còn được trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc rau, chứng kiến quá trình sinh trưởng phát triển của cây, thu hoạch các sản phẩm từ vườn rau và hưởng thụ thành quả lao động của mình”.

Tại Trường Mầm non Vĩnh Long, xã Tây Đô, mô hình “Vườn rau cho bé” với những luống rau luôn xanh mướt hiện hữu ngay trong vườn trường đã trở thành điểm nhấn trong xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Long, chia sẻ: “Với quỹ đất rộng, từ năm học 2021-2022, nhà trường đã dành 1.000m2 đất để trồng rau sạch, phục vụ nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, nâng cao chất lượng bữa ăn cho gần 400 học sinh của nhà trường. Những loại rau được cán bộ, giáo viên, nhân viên trồng, chăm sóc và thay đổi theo mùa như rau mồng tơi, rau cải, rau muống, bầu, mướp... Dù mùa đông giá rét hay mùa hè nắng nóng, những luống rau trong vườn trường vẫn xanh tốt nhờ sự chăm sóc tận tình của cả giáo viên và trẻ. Việc xây dựng mô hình “Vườn rau cho bé” không chỉ góp phần xây dựng môi trường sư phạm an toàn, thân thiện, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch trong bữa ăn bán trú mà còn giúp trẻ được trải nghiệm trồng và chăm sóc các loại rau”.

Qua ghi nhận, mô hình “Vườn rau cho bé” ở Trường Mầm non Vĩnh Long được bố trí thành nhiều khu vực với từng loại rau khác nhau, trong đó có cả khu vực để giáo viên hướng dẫn trẻ về kỹ thuật trồng và trải nghiệm trồng rau. Theo Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Long Hoàng Thị Ngọc, thay vì phải học qua video, hình vẽ, mô hình “Vườn rau cho bé” là giáo cụ trực quan, sinh động giúp trẻ cảm nhận thực tế hình dáng những loại rau, cách trồng và chăm sóc, biết phân biệt các loại rau, củ, quả cũng như nhận thức được lợi ích của việc trồng rau sạch đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

Thực tế, mô hình “Vườn rau cho bé” không chỉ bảo đảm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, giúp nhà trường tiết kiệm chi phí mua thực phẩm mà còn giúp trẻ có không gian vui chơi, hoạt động ngoài trời, trải nghiệm, tạo môi trường lành mạnh. Đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về việc tham gia giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp” trong trường học. Với ý nghĩa đó, sau nhiều năm phát động đến nay, toàn tỉnh có khoảng 60% trường mầm non xây dựng được mô hình “Vườn rau cho bé”. Số trường xây dựng được mô hình này chủ yếu tập trung ở những địa phương có diện tích đất lớn, thuận lợi. Theo đại diện Phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo), việc xây dựng mô hình “Vườn rau cho bé” có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Từ mô hình này, các nhà trường đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch trong bữa ăn bán trú giúp trẻ có nguồn dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tạo cho trẻ không gian trải nghiệm thực tế, giáo dục, rèn luyện cho trẻ thêm yêu lao động, quý trọng thành quả lao động do chính mình làm ra. Mô hình này cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh với mong muốn các nhà trường tiếp tục duy trì và nhân rộng trong những năm học tới.

