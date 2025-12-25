Bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường học

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 800 trường mầm non và tiểu học tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ học sinh bán trú. Đây là mô hình góp phần quan trọng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nhất là ở bậc học mầm non và tiểu học. Tuy nhiên, đi cùng với những lợi ích thiết thực đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) - yếu tố then chốt nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của học sinh.

Trường Mầm non Vĩnh Long (xã Tây Đô) thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm ATTP.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATTP trong trường học, những năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát đến nâng cao trách nhiệm của các nhà trường và đội ngũ trực tiếp tham gia chế biến, phục vụ bữa ăn cho học sinh. Các sở, ngành chức năng đã phối hợp ban hành nhiều kế hoạch, văn bản hướng dẫn về quản lý ATTP trong trường học; tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn tập thể, cơ sở cung ứng thực phẩm. Ngành giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nguồn gốc thực phẩm, hồ sơ pháp lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng.

Mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn một số địa phương. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý liên quan đến ATTP; điều kiện cơ sở vật chất; quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nguyễn Hữu Hà đánh giá: "Qua kiểm tra trực tiếp tại các trường có bếp ăn tập thể cho thấy, công tác bảo đảm ATTP trong trường học cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực. Các bếp ăn được thiết kế, bố trí theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ; trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến được đầu tư tương đối đầy đủ. Các trường tuân thủ quy định pháp luật về sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; hồ sơ pháp lý được chuẩn bị đầy đủ; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn. Đặc biệt, ý thức chấp hành các quy định về ATTP của đội ngũ nhân viên chế biến ngày càng được nâng cao".

Tại các địa phương, chính quyền cơ sở, trạm y tế, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, liên ngành trong quản lý bếp ăn trường học. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của các nhà trường trong công tác ATTP ngày càng được nâng lên, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ mất ATTP trong môi trường học đường. Một trong những giải pháp trọng tâm được triển khai rộng rãi là kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào. Phần lớn các trường có bếp ăn bán trú đã ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng có đầy đủ giấy phép kinh doanh, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng; thực hiện lưu trữ hồ sơ giao - nhận, sổ theo dõi chất lượng, hóa đơn, chứng từ theo quy định. Cùng với đó, nhiều trường chú trọng đầu tư, cải tạo bếp ăn theo nguyên tắc một chiều, phân khu rõ ràng từ tiếp nhận - sơ chế - chế biến - chia suất ăn; trang bị đầy đủ tủ bảo quản, dụng cụ chế biến riêng cho thực phẩm sống và chín; duy trì việc lưu mẫu thức ăn hằng ngày để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết.

Tại Trường Mầm non Vĩnh Long (xã Tây Đô) - một trong những cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác ATTP, nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm vệ sinh ATTP cho bếp ăn bán trú ngay từ đầu năm học; thành lập ban chỉ đạo vệ sinh ATTP, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương và phụ huynh trong giám sát, kiểm tra. Bếp ăn của nhà trường được bố trí theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ; dụng cụ chế biến được vệ sinh, tiệt trùng hằng ngày. Thực phẩm sử dụng đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra cảm quan kỹ lưỡng trước khi nhập bếp. Công tác lưu mẫu thức ăn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ sổ sách theo dõi. Đặc biệt, 100% nhân viên trực tiếp chế biến, phục vụ bữa ăn cho trẻ đều được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức ATTP. Nhờ đó, nhiều năm liền nhà trường không để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm, tạo được niềm tin đối với phụ huynh.

Chia sẻ về công tác này, cô giáo Trịnh Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Long cho biết: "Bếp ăn tập thể trong trường học không chỉ là nơi chế biến những bữa ăn hằng ngày cho học sinh mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Với lứa tuổi mầm non, yêu cầu về ATTP càng phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, nhà trường luôn xác định bảo đảm ATTP là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không được phép chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào".

Bên cạnh các giải pháp về quản lý và kỹ thuật, công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATTP cũng được các trường chú trọng triển khai. Thông qua các buổi họp phụ huynh, bảng tin, nhóm lớp trực tuyến, nhà trường cung cấp thông tin về lựa chọn thực phẩm an toàn, vệ sinh cá nhân, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đối với học sinh mầm non và tiểu học, các kỹ năng rửa tay đúng cách, ăn uống hợp vệ sinh được lồng ghép linh hoạt trong các hoạt động học tập và sinh hoạt hằng ngày, góp phần hình thành thói quen tốt ngay từ sớm.

Có thể khẳng định, bảo đảm ATTP trong bếp ăn tập thể trường học là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên của các cấp, các ngành và từng cơ sở giáo dục. Khi công tác này được triển khai bài bản, nghiêm túc, bếp ăn tập thể không chỉ bảo đảm những bữa ăn đủ chất, an toàn cho học sinh, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Hà Phương