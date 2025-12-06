Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

An toàn thực phẩm

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát về an toàn thực phẩm; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát về an toàn thực phẩm; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tại công văn số 21576/QĐ-UBND ngày 04/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, triển khai thực hiện như sau:

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11751/UBND-VHXH ngày 23/7/2025.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của pháp luật, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

LP

Từ khóa:

#An toàn thực phẩm #Chủ tịch UBND tỉnh #Quản lý nhà nước #công tác #Vi phạm quy định #Triển khai #Thanh tra #tăng cường #Kiểm tra #Sở Văn hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

An toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm, nhu cầu về thực phẩm của người tiêu dùng và thị trường lớn hơn, được xem là "thời điểm vàng” để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nhất là sản phẩm chăn nuôi. Do đó, các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích...
Nguyên tắc chọn sữa an toàn

Nguyên tắc chọn sữa an toàn

An toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Vụ việc gần 600 loại sữa giả bị phát hiện tại TP Hà Nội đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn hàng giả. Từ đây, người dân Thanh Hóa và các hộ kinh doanh trở nên cảnh giác hơn, thay đổi thói quen mua bán để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Quản lý, giám sát chặt bếp ăn bán trú của học sinh

Quản lý, giám sát chặt bếp ăn bán trú của học sinh

An toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Bữa ăn bán trú vệ sinh, an toàn, đảm bảo dinh dưỡng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh, nhà trường và các cơ quan chức năng. Ghi nhận tại một số bếp ăn bán trú trường học, đơn vị cung ứng suất ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh