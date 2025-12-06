Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát về an toàn thực phẩm; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tại công văn số 21576/QĐ-UBND ngày 04/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, triển khai thực hiện như sau:

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11751/UBND-VHXH ngày 23/7/2025.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của pháp luật, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

LP