Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 69 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP), phụ gia thực phẩm, phạt tiền gần 600 triệu đồng.

Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình vi phạm pháp luật về ATTP vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các bếp ăn tập thể. Một số vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội. Trong khi đó, tình trạng sản xuất, chế biến, buôn bán, vận chuyển các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc còn diễn biến phức tạp.

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế; nêu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp, thường xuyên tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh ATTP. Tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATTP, các loại thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm điều kiện vệ sinh; các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bếp ăn tập thể... vi phạm quy định về ATTP. Bên cạnh đó, duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, tập trung vào các phương tiện xe vận tải hàng hóa, xe chở khách đường dài để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém chất lượng, sử dụng hóa chất, chất phụ gia, quá hạn sử dụng, tẩy xóa nhãn mác để tái chế không đảm bảo ATTP.

Điển hình, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn, kinh doanh, buôn bán thịt lợn trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra tại các cơ sở do Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990; Mai Văn Hùng, sinh năm 1989 đều ở xã Thọ Bình và Ngô Thị Lan, sinh năm 1981, ở xã Lam Sơn làm chủ, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng loạt kiểm tra đối với các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại nhà Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng và Ngô Thị Lan tổng số 1.609kg thịt lợn, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch. Theo khai nhận của các đối tượng, số thịt lợn trên đều có nguồn gốc từ lợn mắc dịch bệnh, các đối tượng mua về để giết mổ, bán ra thị trường.

Trước đó, ngày 12/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra về ATTP tại kho hàng thuộc Công ty TNHH Thanh Bình Gold, địa chỉ Cảng Hới, phường Sầm Sơn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Diệu Hằng, sinh năm 1990 và chồng là Đàm Văn Dần, sinh năm 1986 ở cùng địa chỉ tại TP Hải Phòng là chủ lô hàng (chân gà) đang hướng dẫn công nhân sơ chế và chế biến chân gà để rút xương bán ra thị trường; việc sơ chế có sử dụng hóa chất để sơ chế. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng hóa gồm 13,5 tấn chân gà đông lạnh đang được sơ chế, chế biến (gồm 6.600kg chưa qua sơ chế và 6.900kg chân gà đã qua sơ chế, tẩy trắng) cùng toàn bộ số hóa chất. Tại thời điểm kiểm tra, vợ chồng Dần, Hằng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với số hàng hóa nói trên.

Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATTP. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai tổng rà soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật về ATTP, tập trung vào cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các mặt hàng thiết yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Quốc Hương