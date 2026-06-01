Romania công bố kết quả điều tra vụ UAV có liên quan đến Nga

Bộ Quốc phòng Romania ngày 31/5 công bố kết quả điều tra kỹ thuật liên quan đến vụ thiết bị bay không người lái (UAV) rơi xuống một khu dân cư ở hạt Galati, gần biên giới với Ukraine, khiến hai người bị thương.

Tổng thống Romania Nicusor Dan phát biểu với các nhà báo sau khi đến thăm tòa nhà chung cư bị hư hại do máy bay không người lái của Nga ở Galati, Romania. Ảnh: Xinhua

Theo thông cáo của bộ này, nhóm chuyên gia điều tra đã xác định vật thể gặp nạn là một hệ thống máy bay không người lái (UAS) mang mẫu GERAN-2, loại UAV được sản xuất tại Nga. Kết luận được đưa ra sau quá trình phân tích hiện trường và các bằng chứng kỹ thuật thu thập được sau vụ việc xảy ra hôm 30/5.

Tổng thống Romania Nicusor Dan cũng xác nhận kết quả điều tra trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông Nicusor Dan cho biết báo cáo kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn đã đi đến kết luận rằng chiếc UAV có nguồn gốc từ Nga. Theo nhà lãnh đạo Romania, kết luận này dựa trên một hệ thống bằng chứng kỹ thuật được đánh giá là đầy đủ và nhất quán.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania thông báo một máy bay không người lái đã xâm nhập không phận nước này trước khi rơi xuống một tòa nhà chung cư tại hạt Galati. Vụ va chạm gây ra hỏa hoạn và làm hai người bị thương. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy và hỗ trợ các nạn nhân.

Romania công bố kết quả điều tra vụ UAV rơi xuống khu dân cư có liên quan đến Nga. Ảnh: Le Monde

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Romania, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhiều lần ghi nhận các mảnh vỡ hoặc thiết bị bay rơi xuống khu vực gần biên giới với Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, cùng ngày xảy ra vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ các cáo buộc nhằm vào Moscow liên quan đến những thiết bị bay không người lái được cho là xuất hiện tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Bà cho rằng các tuyên bố quy trách nhiệm cho Nga là không có cơ sở và chưa được chứng minh bằng các bằng chứng thuyết phục.

Hiện giới chức Romania chưa công bố thêm chi tiết về hành trình bay của chiếc UAV cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ rơi.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, còn quá sớm để khẳng định UAV rơi tại Romania là của Nga trong bối cảnh châu Âu bày tỏ phẫn nộ về vụ việc, đồng thời lưu ý, nếu Bucharest cung cấp được bất kỳ dữ liệu khách quan nào, Moscow sẽ đánh giá những gì đã xảy ra.

Các vụ xâm nhập bằng UAV ở Romania đã được phát hiện hàng chục lần kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột năm 2022 giữa Nga và Ukraine, song vụ việc này là lần đầu tiên một UAV rơi trúng tòa nhà dân cư tại Romania.

Lê Hà.