Tổng thống Berlarus tuyên bố đưa mục tiêu của Ukraine vào tầm ngắm

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Minsk đã định vị một “mục tiêu nghiêm trọng” của Ukraine để đáp trả lời đe dọa tấn công từ phía Kiev trước đó rằng đã đưa 500 địa điểm của Belarus vào tầm ngắm.

Lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á Âu ở Moscow, Nga, ngày 24 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Getty Images

Khi trả lời câu hỏi của một phóng viên Nga về việc Ukraine tuyên bố nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Belarus, ông Lukashenko khẳng định: "Họ có thể đã xác định được 500 mục tiêu, cảm ơn, vì chúng tôi cũng có 500 mục tiêu dành cho họ. Nhưng đặc biệt, chúng tôi có một mục tiêu rất quan trọng, với tọa độ chính xác, và nó nằm ngay gần Belarus. Họ thừa hiểu điều đó."

Mặc dù từ chối nêu chi tiết về biện pháp đáp trả cụ thể nếu lệnh phòng thủ chung với Nga được kích hoạt, ông Lukashenko nhấn mạnh: "Tôi không nói cụ thể, các bạn tự hiểu ý tôi là gì".

Nhà lãnh đạo Belarus đồng thời hạ thấp năng lực của lực lượng Ukraine đang đồn trú dọc biên giới khi gọi họ là “bia đỡ đạn”, đồng thời khẳng định Kyiv thực chất không muốn kéo Minsk vào một cuộc xung đột trực tiếp. Ông Lukashenko nhận định giới chỉ huy quân sự và binh lính Ukraine trên thực tế không hề muốn mở ra một mặt trận mới với Belarus. Lý do là bởi Kiev hiểu rõ họ không đủ nguồn lực để kéo căng lực lượng trên thêm 1.500 km đường biên giới phía Bắc vốn đang được kiểm soát chặt chẽ. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cáo buộc các thế lực phương Tây đang đứng sau “giật dây”, ép buộc Kiev phải đưa ra các phát ngôn hung hăng để duy trì sự ủng hộ chính trị.

Chỉ huy Lực lượng Không người lái của Ukraine, Robert Brovdi, thường được biết đến với biệt danh “Madyar”. Ảnh: Getty Images

Động thái đáp trả của ông Lukashenko diễn ra vài ngày sau tuyên bố đanh thép từ phía Ukraine. Cụ thể, vào ngày 26/5, ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cảnh báo rằng Kyiv đã xác định được “500 mục tiêu tiềm năng đầu tiên” trên lãnh thổ Belarus.

Ukraine khẳng định các mục tiêu này sẽ bị tấn công nếu Minsk kích hoạt các hành động thù địch hoặc để Nga phát động một cuộc tấn công mới vào Ukraine từ lãnh thổ của mình.

Bên cạnh đó, Tổng thống Berlarus Lukashenko đã lên tiếng cảnh báo trực tiếp tới ban lãnh đạo Armenia, quốc gia thành viên EAEU đang có xu hướng quay lưng với Nga để xích lại gần Liên minh Châu Âu (EU).

Nhắc lại bài học nhãn tiền từ cuộc khủng hoảng hiện nay, ông Lukashenko kêu gọi Armenia cần hành động khôn ngoan, suy nghĩ thấu đáo và tránh các quyết định vội vàng: "Người Armenia cần thận trọng để không lặp lại những gì đã xảy ra ở Ukraine. Mọi thứ ở Ukraine trước đây cũng đã bắt đầu chính xác theo cách ngả về phương Tây như thế này".

Hiện phía Ukraine và các nước phương Tây chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Belarus.

Nhật Lệ