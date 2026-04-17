Romania phát hiện UAV nghi của Nga xâm nhập không phận

Bộ Quốc phòng Romania cho biết, hệ thống radar của nước này đã phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận quốc gia trong bối cảnh diễn ra một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào Ukraine, trước khi mất tín hiệu ở khu vực đông nam gần làng Chilia Veche, sát biên giới.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết, radar đã phát hiện máy bay không người lái nghi của Nga xâm phạm không phận. Ảnh: AFP

Theo thông báo ngày 17/4, vụ việc xảy ra trong đêm khi các cuộc tấn công bằng UAV đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, khu vực giáp biên giới với Romania. Bộ Quốc phòng cho biết thiết bị đã được theo dõi trong một khoảng thời gian ngắn trước khi biến mất khỏi màn hình radar khi di chuyển về phía đông nam biên giới.

Romania là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có đường biên giới dài khoảng 650 km với Ukraine. Trong thời gian qua, nước này nhiều lần ghi nhận các vụ UAV xâm nhập không phận cũng như mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ, liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine dọc sông Danube.

Romania đã điều động hai máy bay chiến đấu F-16 để theo dõi tình hình sau các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Romania cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá tình hình và thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong trên lãnh thổ Romania.

Các sự cố tương tự đã được ghi nhận nhiều lần kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới của các quốc gia thành viên NATO. Chính quyền Romania trước đó đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ việc UAV hoặc mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ, đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát không phận và phối hợp với các đồng minh trong NATO nhằm đảm bảo an ninh khu vực.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Romania tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và theo dõi sát diễn biến tại khu vực biên giới với Ukraine, trong bối cảnh các hoạt động quân sự tại nước láng giềng vẫn đang diễn ra phức tạp.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters